Thuế TP.HCM phát động tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP.HCM cho biết trong tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế, cơ quan thuế tập trung với 15 mục tiêu. Trọng tâm ra quân đồng loạt theo địa bàn; mở điểm hỗ trợ lưu động tại chợ, tuyến phố, trung tâm thương mại; hỗ trợ tại chỗ về mở sổ kế toán, cài đặt eTax Mobile, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký hóa đơn điện tử, lập bảng kê hàng tồn kho; tổ chức truyền thông tập trung; phối hợp với ngân hàng và nhà cung cấp giải pháp.

Để đạt được các mục tiêu nói trên, ông Đoàn Minh Dũng đề nghị các đơn vị tập trung vào 3 nội dung chính. Đó là tổ chức truyền thông theo từng nhóm hộ, từng ngưỡng doanh thu, từng ngành nghề và từng mức độ sẵn sàng số; tập trung giải thích rõ yêu cầu tối thiểu của từng nhóm hộ, lợi ích của việc ghi sổ kế toán, sử dụng tài khoản kinh doanh, eTax Mobile và hóa đơn điện tử. Triển khai đồng bộ tài liệu hướng dẫn, video ngắn, hỏi đáp, mẫu minh họa, nội dung truyền thông trên cổng thông tin điện tử và các kênh hỗ trợ chính thức. Đảm bảo 100% hộ kinh doanh thuộc diện quản lý được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ chính thức và tổ chức chiến dịch truyền thông trong quý 1/2026 theo chỉ đạo tại Quyết định 3789.

Đồng thời công chức thuế trực tiếp quản lý; hộ không phải nộp thuế; hộ từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng; hộ từ 1 tỉ đồng trở lên; hộ từ 3 tỉ đồng trở lên với nội dung chuyên sâu về sổ kế toán, bảng kê hàng tồn kho, phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng. Duy trì cơ chế hỗ trợ "cầm tay chỉ việc" tại chợ, tuyến phố, bộ phận một cửa, điểm hỗ trợ lưu động; tăng cường hỗ trợ trong các kỳ cao điểm.

Ngoài ra, phối hợp với nhà cung cấp giải pháp công nghệ để công khai danh sách các giải pháp phù hợp, mức chi phí, chức năng cơ bản, khả năng hỗ trợ, dùng thử và cài đặt tại chỗ đối với phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán. Hỗ trợ các giải pháp về sổ kế toán kịp thời cho hộ kinh doanh.