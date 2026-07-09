Thung lũng Silicon chia rẽ về robot hình người?

Robot hình người đang tràn ngập Thung lũng Silicon. Chúng nhảy múa trong các video lan truyền trên internet, đánh đàn piano và nhắm đến cả Phố Wall khi Agility Robotics lên kế hoạch lên sàn. Ngành công nghiệp robot hình người hứa hẹn về lực lượng lao động mới không bao giờ ngủ, không bao giờ già đi và có thể làm việc thay con người.

Robot hình người chỉ là 'trò ảo thuật'?

Nhưng khi AI chuyển từ màn hình sang máy móc, nhiều nhà đầu tư ở Thung lũng Silicon không tin vào sự hào hứng của làn sóng này. "Về lý thuyết, nhiều người tin rằng thế giới được thiết kế cho con người, vì vậy chỉ cần tạo ra những hình hài trông giống con người", Business Insider dẫn lời Ajay Agarwal, nhà đầu tư của Kiva Systems, công ty robot kho hàng được Amazon mua lại với giá 775 triệu USD vào năm 2012. Nhưng Agarwal tin rằng robot hình người có thể chỉ là "trò ảo thuật" với rất ít ứng dụng thực tiễn.

Robot hình người Ameca do công ty Engineered Arts sản xuất, trưng bày tại triển lãm công nghệ GITEX ASIA 2025

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Hàng loạt nhà đầu tư tên tuổi đang tránh xa robot hình người và chuyển hướng sang các dạng robot khác. Khosla Ventures và cựu CEO Google Eric Schmidt đã đầu tư vào Genesis AI, công ty vừa ra mắt một robot đa năng có bánh xe thay vì chân. Bain Capital Ventures và Conviction của Sarah Guo đã đầu tư vào Sunday Robotics, công ty đang chế tạo robot gia đình có bánh xe. Greenoaks của Neil Mehta đã tài trợ cho The Bot Company, công ty khởi nghiệp về robot gia đình có bánh xe do cựu CEO của Cruise, Kyle Vogt, thành lập.

Eclipse, một công ty được thành lập vào năm 2015 nhằm hỗ trợ các startup trong lĩnh vực vật lý, sở hữu danh mục đầu tư robot rộng lớn nhưng không có robot hình người. Thay vào đó, công ty đã hỗ trợ các phương tiện tự hành và robot dành cho kho hàng, xây dựng, chăm sóc sức khỏe và bán lẻ.

Jiten Behl, cựu Giám đốc điều hành của Rivian và đối tác tại Eclipse, cho biết việc sao chép hình dạng con người thường khiến robot trở nên kém hữu dụng hơn.

Theo các chuyên gia, phần lớn công việc diễn ra trong nhà máy sản xuất, robot không cần đi bộ và cũng không cần đứng. Thay vì cố gắng làm robot giống người, các nhà sản xuất nên điều chỉnh hình dáng của chúng cho phù hợp với công việc.

Tương lai ngành công nghiệp tỉ USD

Tuy nhiên, những công ty đang đặt cược vào robot hình người có lý lẽ riêng. Năm 2025, các công ty sản xuất robot hình người đã huy động được hơn 6 tỉ USD, tăng hơn 300% so với tổng số tiền huy động được vào năm 2024, theo dữ liệu của PitchBook. Một dự báo từ Morgan Stanley cho thấy thị trường robot hình người sẽ đạt 5.000 tỉ USD vào năm 2050.

Tỉ phú Elon Musk cho rằng robot hình người là hợp lý nếu mục tiêu là tạo ra một cỗ máy có thể làm mọi thứ mà con người có thể làm.

Robot Ameca nói chuyện với khách tham quan triển lãm GITEX ASIA 2025 tại Singapore

Nhiều công ty đang cố gắng chứng minh robot hình người có thể trở thành một mô hình kinh doanh khả thi. Boston Dynamics đang nỗ lực triển khai Atlas trong các nhà máy vào năm 2028. Mục tiêu của họ là tạo ra một "nhà máy được điều khiển bằng phần mềm", nơi robot được giao các nhiệm vụ khác nhau khi cần thiết.

Trong khi đó, robot hình người Digit của Agility đã được triển khai tại Amazon, Toyota và công ty logistics GXO. Thế hệ Digit tiếp theo đã nhận được đơn đặt hàng trước trị giá hơn 300 triệu USD.

Business Insider dẫn lời Jeff Cardenas, CEO Apptronik, cho biết tiềm năng lớn nhất của robot hình người có chân là chúng có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào mà con người có thể làm được về mặt thể chất.

Nền kinh tế người máy được dự đoán sẽ xuất hiện theo từng đợt: đầu tiên là trong môi trường công nghiệp như sản xuất và kho bãi, sau đó là trong các vai trò tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng tại các công viên giải trí, trung tâm mua sắm và sân bay, cuối cùng là trong các hộ gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý về ranh giới giữa robot hình người có thể giải quyết các bài toán của cuộc sống với những robot đơn thuần là có hình dáng giống con người.