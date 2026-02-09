Robot múa lửa, ca hát làm chủ sân khấu nghệ thuật

Tối 8.2, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) phát sóng độc quyền tại Việt Nam trên nền tảng HTVm chương trình biểu diễn nghệ thuật AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới một sự kiện biểu diễn quy mô lớn được dẫn dắt hoàn toàn bởi robot hình người (humanoid robot).

Trong suốt đêm gala, các robot hình người đã mang đến chuỗi tiết mục sân khấu mãn nhãn, liên tục thử thách giới hạn về chuyển động động lực học và khả năng phối hợp đội hình. Chương trình mang đến những động tác có độ khó cao như nhào lộn, xoay người tốc độ cao, vũ đạo đồng bộ theo nhóm lớn và trình diễn phong cách runway, múa lửa, biểu diễn hài kịch và âm nhạc... tất cả được thực hiện với độ mượt mà, cân bằng và chính xác cao.

Nhóm các robot di chuyển trong đội hình chặt chẽ, giữ nhịp và chuyển động đồng nhất khi chuyển tiếp giữa các tiết mục, cho thấy độ ổn định khi vận hành liên tục trong thời gian dài ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài những tiết mục trình diễn độc lập của từng robot, Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026 còn mở rộng sang những kịch bản tương tác giữa con người và người máy, cũng như các màn trình diễn phối hợp giữa nhiều dòng robot khác nhau.

Trong nhiều phân đoạn, các nghệ sĩ biểu diễn cùng robot hình người AGIBOT G2 và robot bốn chân AGIBOT D1, tạo nên những tiết mục vũ đạo tập thể được đồng bộ theo thời gian thực giữa chuyển động của con người và robot.

Chương trình cũng giới thiệu tiểu phẩm hài với nhiều robot hình người như AGIBOT A2, X2 và G2 cùng với robot hình thú D1 Pro tương tác trên sân khấu. Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn ca hát với robot hình người siêu thực Elf Xuan (Tinh Linh Huyền). Robot này gây ấn tượng mạnh với biểu cảm chi tiết giống người, đạt mức độ tự nhiên và sống động đáng kinh ngạc.

Robot Elf Xuan (Tinh Linh Huyền) biểu diễn khả năng ca hát trên sân khấu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thay vì nhấn mạnh từng đột phá công nghệ đơn lẻ, AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026 tập trung làm nổi bật độ ổn định, tính nhất quán và khả năng phối hợp quy mô lớn giữa nhiều dòng robot vận hành đồng thời. Sự kiện cho thấy robot hình người hoàn toàn có thể hòa nhập vào nhiều bối cảnh thương mại - văn hóa khác nhau, mở rộng vai trò từ môi trường công nghiệp sang các không gian tiêu dùng và giải trí thường nhật.

Theo ông Qiu Heng, Giám đốc Marketing AGIBOT, chương trình nghệ thuật này là cột mốc quan trọng của ngành robot hình người. Đây là bước tiến mới khi trí tuệ hiện thân bước ra khỏi phòng thí nghiệm để hòa mình vào đời sống xã hội và văn hóa. "Việc duy trì những màn trình diễn phức tạp, cường độ cao trong thời gian dài là phép thử thực tế cho độ ổn định, tính nhất quán và khả năng phối hợp hệ thống của nhiều robot hoạt động đồng thời. Đây cũng là bước đi đầu tiên trong tầm nhìn về sự cộng sinh giữa con người và robot mà chúng tôi theo đuổi", ông Qiu Heng chia sẻ.

Robot trình diễn khả năng múa lửa, đi quyền trên sân khấu biểu diễn nghệ thuật

Thông qua âm nhạc, hài kịch và các màn trình diễn tương tác, chương trình biểu diễn nghệ thuật AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026 là minh chứng sống động cho thấy tiềm năng để robot hình người chuyển mình từ những công cụ lao động thuần túy thành một phần của trải nghiệm xã hội chung. Robot có thể góp mặt trong đời sống tinh thần của con người vượt ra ngoài phạm vi tự động hóa công nghiệp.



Tính đến cuối năm 2025, thương hiệu AGIBOT đã xuất xưởng hơn 5.000 robot hình người trên toàn cầu. Mức độ phối hợp và độ tin cậy được thể hiện trong chương trình AGIBOT Night - Đêm Kỳ Diệu của Robot 2026 cho thấy mức độ sẵn sàng cho thương mại ngày càng rõ nét của AGIBOT, từ sản xuất, tích hợp chuỗi cung ứng đến triển khai hệ thống quy mô lớn, những chỉ dấu quan trọng cho thấy robot hình người đang vượt qua giai đoạn thử nghiệm giới hạn để tiến tới khả năng nhân rộng và ứng dụng thực tế.