Trung Quốc muốn thống trị robot hình người toàn cầu

Agibot, startup thành lập vào năm 2023 và nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các nhà đầu tư lớn như BYD, Tencent hay Baidu, đã sản xuất thành công 5.000 robot hình người. Theo đại diện của Agibot, việc dạy robot nhảy không khó như dạy chúng thực hiện các kỹ thuật công nghiệp.

Robot hình người Trung Quốc ngày càng được cải tiến ẢNH: AGIBOT

Theo báo cáo của Goldman Sachs và Bank of America Global Research, thị trường robot hình người toàn cầu năm ngoái chỉ tiêu thụ 3.000 robot. Nhưng dự báo trong năm nay, số lượng robot hình người xuất xưởng sẽ dao động từ 18.000 đến 25.000 robot.

Agibot đang hướng tới việc phát triển những robot đa năng thay vì chỉ giới hạn trong một số nhiệm vụ cụ thể. Trong quá trình huấn luyện, các robot được dạy không chỉ bằng ngôn ngữ mà còn thông qua các kênh cảm giác như thị giác và xúc giác. Chúng đã học nhảy, biểu diễn các động tác thể dục dụng cụ truyền thống của Trung Quốc, thậm chí đóng vai trò là hướng dẫn viên du lịch hoặc cảnh sát tuần tra.

Robot hình người bước vào kỷ nguyên thương mại

Giám đốc tiếp thị Qiu Heng của Agibot cho biết công ty đang đặt mục tiêu phát triển những robot có khả năng tìm ra các ứng dụng mới trong vòng 3 đến 5 năm tới, với hy vọng chúng sẽ được sử dụng trong các hộ gia đình. Tất cả robot của Agibot đều được thiết kế để phần mềm điều khiển của chúng có thể liên tục được cải tiến.

Trong khi đó, một số nhà sản xuất như Galbot tại Bắc Kinh lại chọn cách chuyên môn hóa robot của họ theo các lĩnh vực hẹp hơn, như sản xuất bán lẻ và công nghiệp. Robot của Galbot đã được đào tạo để di chuyển trong các cửa hàng và tương tác với sản phẩm trên kệ, với thiết kế động học sử dụng đế có bánh xe thay vì chân.

Dẫu vậy, ngành công nghiệp này cũng phải đối mặt với thách thức, đặc biệt việc phát triển cánh tay robot có động học tương tự bàn tay con người vẫn là một nhiệm vụ phức tạp nhưng cần thiết. Vấn đề an toàn của robot khi ở gần con người cũng là một thách thức lớn khiến việc áp dụng robot hình người trong cuộc sống hằng ngày vẫn còn là một chặng đường dài phía trước.