Kinh tế

AgiBot sắp triển khai robot hình người vào nhà máy

Phát Tiến
Phát Tiến
13/08/2025 05:59 GMT+7

Tờ South China Morning Post đưa tin công ty khởi nghiệp AgiBot (Trung Quốc), chuyên sản xuất robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vừa nhận được đơn đặt hàng triển khai khoảng 100 robot hình người trong nhà máy của nhà sản xuất phụ tùng ô tô Fulin Precision.

Trước đó, vào tháng 7, mẫu robot A2-W, do AgiBot sản xuất để thực hiện các nhiệm vụ như bốc dỡ và vận chuyển, đã hoàn thành một cuộc trình diễn trực tiếp tại các nhà máy của Fulin Precision, đáp ứng mục tiêu của một dây chuyền sản xuất.

AgiBot sắp triển khai robot hình người vào nhà máy- Ảnh 1.

Một robot hình người của AgiBot

Ảnh: Reuters

Việc triển khai đầy đủ robot cung cấp nguyên liệu thô để hỗ trợ sản xuất 500 đơn vị mỗi ca, đồng thời thực hiện gần 10.000 hành động di chuyển hộp trong cùng một khung thời gian.

Tờ báo dẫn lời lãnh đạo Fulin Precision cho biết robot thay thế công nhân trong các nhiệm vụ di chuyển hộp lặp đi lặp lại, vốn có thể dẫn đến căng cơ thắt lưng, cho phép nhân viên tập trung vào các hoạt động có giá trị cao hơn.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Liên đoàn Robot quốc tế, việc lắp đặt robot công nghiệp ở Trung Quốc đã tăng 5% vào năm ngoái, đạt khoảng 290.000 chiếc và chiếm 54% tổng số toàn cầu.

Từ cuối tuần qua, người dùng mạng xã hội bị thu hút đặc biệt bởi video dàn robot hình người nhảy múa sôi động kèm dòng chữ VinMotion. Được biết, video clip này quay trực tiếp tại lễ kỷ niệm 32 năm thành lập Tập đoàn Vingroup. Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Trung Quân (ảnh), Chủ tịch VinMotion, khẳng định đây là dàn robot hình người đầu tiên 100% "make in Vietnam".

robot AI Liên đoàn Robot Quốc tế trung quốc AgiBot
