AgiBot sắp triển khai robot hình người vào nhà máy

Trước đó, vào tháng 7, mẫu robot A2-W, do AgiBot sản xuất để thực hiện các nhiệm vụ như bốc dỡ và vận chuyển, đã hoàn thành một cuộc trình diễn trực tiếp tại các nhà máy của Fulin Precision, đáp ứng mục tiêu của một dây chuyền sản xuất.

Một robot hình người của AgiBot Ảnh: Reuters

Việc triển khai đầy đủ robot cung cấp nguyên liệu thô để hỗ trợ sản xuất 500 đơn vị mỗi ca, đồng thời thực hiện gần 10.000 hành động di chuyển hộp trong cùng một khung thời gian.

Tờ báo dẫn lời lãnh đạo Fulin Precision cho biết robot thay thế công nhân trong các nhiệm vụ di chuyển hộp lặp đi lặp lại, vốn có thể dẫn đến căng cơ thắt lưng, cho phép nhân viên tập trung vào các hoạt động có giá trị cao hơn.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Liên đoàn Robot quốc tế, việc lắp đặt robot công nghiệp ở Trung Quốc đã tăng 5% vào năm ngoái, đạt khoảng 290.000 chiếc và chiếm 54% tổng số toàn cầu.