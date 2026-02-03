Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Bên trong nhà máy robot sản xuất smartphone của Xiaomi

Kiến Văn
Kiến Văn
03/02/2026 13:43 GMT+7

Nhà máy thông minh của Xiaomi tại Changping, Bắc Kinh (Trung Quốc) đang dẫn đầu xu hướng chuyển đổi sản xuất toàn cầu, theo BGR.

Với diện tích 96.900 mét vuông, cơ sở này sử dụng robot tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI) để hoạt động mà không cần công nhân tại chỗ. Nhà máy trong bóng tối (Dark Factory) của Xiaomi có khả năng sản xuất smartphone nhanh chóng, hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong ngành sản xuất và sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành công nghiệp Trung Quốc.

Bên trong nhà máy robot sản xuất một smartphone mỗi giây của Xiaomi - Ảnh 1.

Robot đang ngày càng đe dọa công việc của con người

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi nghĩ đến các nhà máy robot, nhiều người thường hình dung những hình ảnh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhà máy trong bóng tối của Xiaomi không khác những gì chúng ta tưởng tượng, với máy móc đảm nhiệm toàn bộ công việc, cho phép sản xuất liên tục mà không bị giới hạn bởi ca làm việc hay sự giám sát của con người. Khái niệm "nhà máy trong bóng tối" xuất phát từ việc không có sự hiện diện của con người và ánh sáng, vì robot không cần ánh sáng để thực hiện nhiệm vụ.

Cái giá con người trong nhà máy robot của Xiaomi

Nhà máy của Xiaomi tích hợp công nghệ tiên tiến như robot, AI, thị giác máy tính và hệ thống hậu cần tự động. Quá trình sản xuất smartphone được điều phối bởi hàng ngàn cảm biến và hệ thống điều khiển AI, cho phép lắp ráp, kiểm tra và kiểm soát môi trường mà không cần sự can thiệp của con người. Với mức độ tự động hóa cao, nhà máy này có thể sản xuất lên đến 10 triệu smartphone mỗi năm.

Tuy nhiên, sự gia tăng tự động hóa cũng đồng nghĩa với việc hàng triệu việc làm có thể biến mất. Khi ngày càng nhiều nhà máy áp dụng công nghệ tự động, nhu cầu về lao động lắp ráp truyền thống giảm sút, trong khi nhu cầu về các vị trí chuyên môn cao như bảo trì robot và lập trình AI tăng lên.

Nếu không có các chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng, sự chênh lệch kinh tế giữa các khu vực và giữa lực lượng lao động có tay nghề và không có tay nghề sẽ gia tăng. Vì vậy, tương lai của ngành sản xuất có thể sẽ là một mô hình lai, nơi các hệ thống tự động đảm nhiệm các công việc lặp đi lặp lại, trong khi con người tập trung vào giám sát và bảo trì.

Nhà máy trong bóng tối của Xiaomi không chỉ là biểu tượng của sự đổi mới mà còn là lời cảnh báo về những tổn thất việc làm có thể xảy ra trong quá trình tự động hóa.

Bản cập nhật hệ thống mới nhất đang gây ra sự cố nghiêm trọng cho người dùng hai mẫu smartphone phổ biến của Xiaomi.

Xiaomi nhà máy robot Con người việc làm
