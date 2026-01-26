Xiaomi cảnh báo khẩn đến người dùng hai mẫu smartphone phổ biến

Theo thông tin từ Xiaomi Time, sự cố có thể khiến hai mẫu smartphone Xiaomi gồm Redmi Note 13 Pro và POCO M6 Pro hoàn toàn không thể sử dụng được, đặc biệt là đối với các thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc và đang chạy ROM bị chỉnh sửa.

Người dùng Redmi Note 13 Pro và POCO M6 Pro nên tắt ngay tính năng tự động cập nhật hệ thống nếu đang nghi ngờ sử dụng ROM giả mạo ẢNH: XIAOMI

Xiaomi đã xác nhận rằng lỗi phát sinh từ bản cập nhật OTA lên Android 16, được tích hợp vào HyperOS 3. Cụ thể, bản cập nhật gây lỗi nghiêm trọng trên một số thiết bị chạy các phiên bản như OS2.0.211.0.VNFMIXM trở lên. Trong những trường hợp này, điện thoại không thể vượt qua quá trình xác minh modem khi khởi động và dẫn đến tình trạng không thể khởi động hệ thống.

Xiaomi sẽ không vá lỗi cho các mẫu điện thoại ảnh hưởng

Đáng lưu ý, Xiaomi cảnh báo rằng sẽ không có bản vá lỗi nào cho vấn đề mà họ phát hiện. Nguyên nhân xuất phát từ dữ liệu NV bị lỗi trên modem, một tình trạng phổ biến ở các thiết bị Trung Quốc đã được chỉnh sửa để chạy ROM toàn cầu. Với sự ra mắt của HyperOS 3, Xiaomi đã tăng cường các cơ chế bảo mật, tự động phát hiện những sự không nhất quán này.

Các thiết bị không mua qua kênh chính thức sẽ không nhận được hỗ trợ bổ sung từ Xiaomi. Tuy nhiên, một số người dùng đã tìm ra cách tạm thời khôi phục thiết bị của họ. Nếu điện thoại bị kẹt trong vòng lặp khởi động, họ có thể thử buộc khởi động lại nhiều lần liên tiếp. Sau nhiều lần thất bại, hệ thống có thể tự động quay trở lại HyperOS 2.2. Tuy nhiên, sau khi khôi phục, người dùng cần tránh cập nhật hệ thống để ngăn chặn sự cố tái diễn.

Đối với những ai mua điện thoại từ bên bán không chính thức, rất có thể họ đang sử dụng ROM đã bị chỉnh sửa. Vì vậy, trước khi cài đặt bất kỳ bản cập nhật lớn nào, người dùng nên xác minh tính toàn vẹn của hệ thống.

Một trong những cách đơn giản là cài đặt ứng dụng MemeOS Enhancer từ Play Store nhằm xác định xem thiết bị có đang chạy ROM giả mạo hay không. Nếu nghi ngờ, người dùng nên tắt ngay tính năng cập nhật tự động trong cài đặt hệ thống để ngăn chặn việc cài đặt Android 16 mà không có thông báo trước.