Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Xiaomi cảnh báo khẩn đến người dùng hai mẫu smartphone phổ biến

Kiến Văn
Kiến Văn
26/01/2026 16:49 GMT+7

Bản cập nhật hệ thống mới nhất đang gây ra sự cố nghiêm trọng cho người dùng hai mẫu smartphone phổ biến của Xiaomi.

Theo thông tin từ Xiaomi Time, sự cố có thể khiến hai mẫu smartphone Xiaomi gồm Redmi Note 13 Pro và POCO M6 Pro hoàn toàn không thể sử dụng được, đặc biệt là đối với các thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc và đang chạy ROM bị chỉnh sửa.

Xiaomi cảnh báo khẩn đến người dùng hai mẫu smartphone phổ biến - Ảnh 1.

Người dùng Redmi Note 13 Pro và POCO M6 Pro nên tắt ngay tính năng tự động cập nhật hệ thống nếu đang nghi ngờ sử dụng ROM giả mạo

ẢNH: XIAOMI

Xiaomi đã xác nhận rằng lỗi phát sinh từ bản cập nhật OTA lên Android 16, được tích hợp vào HyperOS 3. Cụ thể, bản cập nhật gây lỗi nghiêm trọng trên một số thiết bị chạy các phiên bản như OS2.0.211.0.VNFMIXM trở lên. Trong những trường hợp này, điện thoại không thể vượt qua quá trình xác minh modem khi khởi động và dẫn đến tình trạng không thể khởi động hệ thống.

Xiaomi sẽ không vá lỗi cho các mẫu điện thoại ảnh hưởng

Đáng lưu ý, Xiaomi cảnh báo rằng sẽ không có bản vá lỗi nào cho vấn đề mà họ phát hiện. Nguyên nhân xuất phát từ dữ liệu NV bị lỗi trên modem, một tình trạng phổ biến ở các thiết bị Trung Quốc đã được chỉnh sửa để chạy ROM toàn cầu. Với sự ra mắt của HyperOS 3, Xiaomi đã tăng cường các cơ chế bảo mật, tự động phát hiện những sự không nhất quán này.

Các thiết bị không mua qua kênh chính thức sẽ không nhận được hỗ trợ bổ sung từ Xiaomi. Tuy nhiên, một số người dùng đã tìm ra cách tạm thời khôi phục thiết bị của họ. Nếu điện thoại bị kẹt trong vòng lặp khởi động, họ có thể thử buộc khởi động lại nhiều lần liên tiếp. Sau nhiều lần thất bại, hệ thống có thể tự động quay trở lại HyperOS 2.2. Tuy nhiên, sau khi khôi phục, người dùng cần tránh cập nhật hệ thống để ngăn chặn sự cố tái diễn.

Đối với những ai mua điện thoại từ bên bán không chính thức, rất có thể họ đang sử dụng ROM đã bị chỉnh sửa. Vì vậy, trước khi cài đặt bất kỳ bản cập nhật lớn nào, người dùng nên xác minh tính toàn vẹn của hệ thống.

Một trong những cách đơn giản là cài đặt ứng dụng MemeOS Enhancer từ Play Store nhằm xác định xem thiết bị có đang chạy ROM giả mạo hay không. Nếu nghi ngờ, người dùng nên tắt ngay tính năng cập nhật tự động trong cài đặt hệ thống để ngăn chặn việc cài đặt Android 16 mà không có thông báo trước.

Tin liên quan

Lộ diện siêu phẩm của Xiaomi, thách thức iPhone Air và Galaxy Edge

Lộ diện siêu phẩm của Xiaomi, thách thức iPhone Air và Galaxy Edge

Xiaomi sắp ra mắt 'siêu mẫu' 5,5 mm với cấu hình khủng, thách thức iPhone Air và Galaxy Edge.

Khám phá thêm chủ đề

Xiaomi HyperOS 3 bản cập nhật Redmi Note 13 Pro POCO M6 Pro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận