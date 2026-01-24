Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Adobe Acrobat cho phép chỉnh sửa PDF bằng hội thoại

Kiến Văn
Kiến Văn
24/01/2026 10:31 GMT+7

Adobe vừa công bố bản cập nhật mới cho Acrobat, mang đến nhiều tính năng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng với các tệp PDF.

Tương tự như tính năng chỉnh sửa tài liệu mà Anthropic đã tích hợp vào chatbot Claude năm ngoái, trợ lý AI của Acrobat giờ đây cho phép người dùng thực hiện các tác vụ PDF thiết yếu chỉ bằng các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Đáng chú ý, bản cập nhật cho phép chuyển đổi tài liệu PDF thành podcast và bài thuyết trình, cùng với một công cụ chỉnh sửa hội thoại tiện lợi.

Adobe Acrobat cho phép chỉnh sửa PDF bằng hội thoại - Ảnh 1.

Trợ lý AI sẽ giúp người dùng chỉnh sửa PDF trên Acrobat thuận tiện hơn

ẢNH: ADOBE

Theo thông tin từ Adobe, AI trong Acrobat hiện cung cấp cách chỉnh sửa PDF thông minh và nhanh chóng hơn. Người dùng có thể dễ dàng xóa trang, văn bản, nhận xét và hình ảnh, thêm chữ ký điện tử và mật khẩu, cũng như thực hiện nhiều tác vụ khác chỉ bằng cách trò chuyện với trợ lý AI.

Chỉnh sửa PDF trở nên đơn giản hơn bao giờ hết

Tính năng mới được phát triển nhằm giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất mà người dùng PDF thường gặp phải: Việc chỉnh sửa tài liệu PDF thường không trực quan, đặc biệt đối với những người không chuyên. Bằng cách cho phép người dùng thực hiện các chỉnh sửa thông qua các câu lệnh đơn giản, Adobe đã giảm bớt rào cản và giúp việc chỉnh sửa tài liệu PDF trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Với tính năng mới, người dùng chỉ cần yêu cầu trợ lý AI trên Acrobat thực hiện các thao tác như xóa một trang cụ thể, xóa nhận xét, thêm mật khẩu bảo vệ hoặc chèn chữ ký điện tử mà không cần phải thực hiện nhiều bước phức tạp. Kết quả là việc chỉnh sửa PDF trở nên trực quan và hiệu quả hơn.

Ngoài các công cụ AI mới trong Acrobat, Adobe giờ đây cũng đã triển khai các tính năng tương tự trong phần mềm Premiere. Gần đây, công ty đã giới thiệu công cụ Object Mask sử dụng AI trên thiết bị giúp người dùng tạo mặt nạ chỉ bằng cách di chuột và nhấp vào đối tượng.

