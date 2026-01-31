Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

YouTube xóa hơn 4,7 tỉ lượt xem video AI chất lượng thấp

Loan Chi
Loan Chi
31/01/2026 09:18 GMT+7

YouTube đã xóa hơn 4,7 tỉ lượt xem từ các video nghèo nàn nội dung được tạo ra từ AI (trí tuệ nhân tạo) sau khi loại bỏ một số kênh sản xuất nội dung AI.

Yahoo! News cho biết, YouTube đã thực hiện một chiến dịch nhằm loại bỏ hàng loạt nội dung "AI slop", theo Wikipedia đây là thuật ngữ chỉ các video nội dung cẩu thả, chất lượng thấp được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo nhằm mục đích thu hút lượt xem và đăng ký hoặc tác động đến dư luận chính trị. Neal Mohan - Giám đốc điều hành YouTube vào ngày 21.1 đã đăng tải một bài blog nhấn mạnh rằng mạng video thuộc sở hữu của Google sẽ mở rộng các hệ thống chống nội dung rác, gian lận lượt bấm và giảm sự lan truyền nội dung AI chất lượng thấp trên nền tảng.

YouTube xóa hơn 4,7 tỷ lượt xem video AI chất lượng thấp - Ảnh 1.

YouTube sẽ tiếp tục gỡ bỏ nội dung và kênh dùng AI tạo nội dung chất lượng thấp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một trong những hành động đáng chú ý của YouTube là gỡ bỏ nhiều kênh AI lớn với hàng triệu người đăng ký như CuentosF, Imperio... Theo YouTube, các kênh bị xử lý chủ yếu đăng tải video lặp nội dung, thường sử dụng công cụ AI để tạo câu chuyện giả tưởng, câu đố hoặc nội dung tôn giáo rồi đăng tải với tần suất dày nhằm tối đa hóa lượt xem và doanh thu quảng cáo.

Các trang tin tức về công nghệ cho biết ít nhất 16 kênh chuyên nội dung AI khác cũng đã bị YouTube gỡ bỏ hoặc bị xóa hết nội dung. Mặc dù chiến dịch xóa nội dung chất lượng thấp được đẩy mạnh, YouTube khẳng định AI vẫn được xem là công cụ hữu ích khi được sử dụng có trách nhiệm để hỗ trợ chỉnh sửa video, lồng tiếng hoặc sản xuất nội dung mang tính sáng tạo. Tuy nhiên với video được tạo hoàn toàn tự động, thiếu tính nguyên bản và không phục vụ lợi ích của người xem sẽ tiếp tục bị hạn chế hiển thị hoặc xóa bỏ.

Tin liên quan

YouTube mạnh tay dẹp bỏ phát nền miễn phí trên nền tảng di động

YouTube mạnh tay dẹp bỏ phát nền miễn phí trên nền tảng di động

Một số người dùng trước đây tìm ra cách để sử dụng tính năng phát video ở chế độ nền mà không cần tài khoản YouTube Premium.

Khám phá thêm chủ đề

Youtube video AI video rác trí tuệ nhân tạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận