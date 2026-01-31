YouTube xóa hơn 4,7 tỉ lượt xem video AI chất lượng thấp

Yahoo! News cho biết, YouTube đã thực hiện một chiến dịch nhằm loại bỏ hàng loạt nội dung "AI slop", theo Wikipedia đây là thuật ngữ chỉ các video nội dung cẩu thả, chất lượng thấp được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo nhằm mục đích thu hút lượt xem và đăng ký hoặc tác động đến dư luận chính trị. Neal Mohan - Giám đốc điều hành YouTube vào ngày 21.1 đã đăng tải một bài blog nhấn mạnh rằng mạng video thuộc sở hữu của Google sẽ mở rộng các hệ thống chống nội dung rác, gian lận lượt bấm và giảm sự lan truyền nội dung AI chất lượng thấp trên nền tảng.

YouTube sẽ tiếp tục gỡ bỏ nội dung và kênh dùng AI tạo nội dung chất lượng thấp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một trong những hành động đáng chú ý của YouTube là gỡ bỏ nhiều kênh AI lớn với hàng triệu người đăng ký như CuentosF, Imperio... Theo YouTube, các kênh bị xử lý chủ yếu đăng tải video lặp nội dung, thường sử dụng công cụ AI để tạo câu chuyện giả tưởng, câu đố hoặc nội dung tôn giáo rồi đăng tải với tần suất dày nhằm tối đa hóa lượt xem và doanh thu quảng cáo.

Các trang tin tức về công nghệ cho biết ít nhất 16 kênh chuyên nội dung AI khác cũng đã bị YouTube gỡ bỏ hoặc bị xóa hết nội dung. Mặc dù chiến dịch xóa nội dung chất lượng thấp được đẩy mạnh, YouTube khẳng định AI vẫn được xem là công cụ hữu ích khi được sử dụng có trách nhiệm để hỗ trợ chỉnh sửa video, lồng tiếng hoặc sản xuất nội dung mang tính sáng tạo. Tuy nhiên với video được tạo hoàn toàn tự động, thiếu tính nguyên bản và không phục vụ lợi ích của người xem sẽ tiếp tục bị hạn chế hiển thị hoặc xóa bỏ.