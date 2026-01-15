Video YouTube dài hơn 140 năm gây sốt cộng đồng mạng

Theo đó, video kỳ lạ này được đăng tải trên mạng video YouTube vào ngày 5.1.2026 từ tài khoản @Shin*** đã khiến nhiều người dùng xôn xao vì có thời lượng hiển thị lên tới 1.234.567 giờ và 30 phút, tương đương khoảng 141 năm ngay trên ảnh mô tả. Video này nhanh chóng lan truyền rộng rãi và thu hút hơn 3,6 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận đến thời điểm hiện tại.

Ngoài thông tin trên thì nội dung video chỉ là màn hình đen trống, không có âm thanh và hình ảnh, điều duy nhất thu hút người xem chính là thời lượng phi lý được hiển thị trên giao diện. Và khi nhấn vào phát nội dung, thời lượng video lại chuyển về hiển thị là 12 giờ, mức tối đa có thể tải lên cho tài khoản YouTube, cho thấy thông tin độ dài hơn 140 năm chỉ là sự chỉnh sửa nào đó trong phần siêu dữ liệu.

Tài khoản đăng tải video YouTube có độ dài được thông báo là hơn 140 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Nhiều người am hiểu công nghệ cho rằng đây có thể là kết quả của một lỗi metadata hoặc sự khai thác dữ liệu thời lượng video trong YouTube API khiến giao diện người dùng hiển thị giá trị bị sửa đổi một cách bất thường, nó không ảnh hưởng tới thời lượng video thực tế mà chỉ khiến con số thời gian trên phần hình mô tả (thumbnail) không hợp lý.

Tài khoản @Shin*** còn đăng các video khác có thời lượng bất thường như 294 giờ hay một livestream 300 giờ nhưng nhiều video trong số đó không thể phát. Một số bình luận trên video còn đùa rằng nếu thật sự có video độ dài 140 năm thì dù phát ở tốc độ 2× cũng phải mất gần 70 năm để xem xong. Hiện YouTube chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về hiện tượng này.