Công nghệ Tin tức công nghệ

Trung Quốc gây sốc khi trình làng Robot AI 'bằng xương bằng thịt'

Phong Đỗ
Phong Đỗ
06/02/2026 11:43 GMT+7

Cận cảnh Robot AI đầu tiên biết giao tiếp bằng mắt và sở hữu làn da ấm áp.

Mới đây, tại Thung lũng Robot ở Thượng Hải, công ty DroidUp đã khiến giới công nghệ ngỡ ngàng khi trình làng Moya. Đây được coi là robot AI mô phỏng sinh học (biomimetic) hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Khác với những robot vô hồn thường thấy trên YouTube, Moya sở hữu những đặc điểm khiến người đối diện phải... rùng mình vì quá giống người.

Công ty Robot AI Trung Quốc khiến máy móc 'có hồn' và cảm xúc

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất của Moya chính là khả năng mô phỏng các biểu cảm vi mô (micro-expressions). Nhờ hệ thống cơ bắp và cấu trúc sinh học phức tạp, Moya có thể biểu hiện sự vui vẻ, nỗi buồn và thậm chí là sự giận dữ một cách tinh tế trên khuôn mặt.

Trung Quốc gây sốc khi trình làng Robot AI 'bằng xương bằng thịt' - Ảnh 1.

Robot AI Moya mới của Trung Quốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INTERESTING ENGINEERING

Đặc biệt, robot này sở hữu hệ thống camera tối tân đặt sau nhãn cầu, cho phép nó thực hiện những màn giao tiếp bằng mắt đầy chủ động với con người. Nhưng điều thực sự gây xôn xao chính là làn da của Moya, với khả năng duy trì thân nhiệt từ 32 đến 36 độ C, mang lại cảm giác ấm áp và chân thực như đang chạm vào người thật.

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, DroidUp khẳng định dáng đi của Moya đạt độ chính xác 92% so với con người. Dù các chuyên gia nhận định vẫn còn một chút gượng gạo trong chuyển động, nhưng với chiều cao 1 m 65 và cân nặng 32 kg, Moya đang tiến gần đến việc trở thành một bản sao hoàn hảo của nhân loại.

Sự ra đời của Moya ngay lập tức dấy lên những tranh luận về đạo đức. Liệu đây sẽ là một trợ lý y tế tận tâm, một giáo viên kiên nhẫn hay là một robot tình dục cao cấp? Nhà sáng lập Li Qingdu bỏ ngỏ câu hỏi này với một tuyên bố đầy ẩn ý: "Một robot phục vụ đời sống con người cần phải có sự ấm áp, giống như một sinh thể mà chúng ta có thể kết nối".

Dù mục đích sử dụng là gì, cái giá để sở hữu 'người bạn' này không hề rẻ. Dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, mỗi robot Moya sẽ có giá khoảng 1,2 triệu nhân dân tệ (hơn 4,4 tỉ đồng).

Nhà máy thông minh của Xiaomi tại Changping, Bắc Kinh (Trung Quốc) đang dẫn đầu xu hướng chuyển đổi sản xuất toàn cầu, theo BGR.

