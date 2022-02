Thuốc điều trị Covid-19 'made in Vietnam' bán tràn lan

Tuy nhiên, ghi nhận của Thanh Niên từ chiều tối 24 đến 25.2, loại thuốc này được một số nhóm trên mạng xã hội cũng như nhiều nhà thuốc ở TP.HCM rao bán như rau ngoài chợ.

Mạng xã hội rao bán rầm rộ, nhà thuốc tự ý bán “chui”

Một tài khoản tên N.N.G.H đăng rao bán trực tiếp các loại thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir Stella 400 mg. Chúng tôi liên hệ qua số điện thoại để hỏi mua 10 hộp thì được báo giá 400.000 đồng/hộp.

Theo người này, nếu chúng tôi mua ở nhà thuốc thì 1 giấy F0 chỉ mua được đúng 1 hộp, khó khăn về giấy tờ, còn mua tại đây chúng tôi có thể xem hàng trước. Về nguồn gốc thuốc, người này khẳng định đây là hàng chuẩn của Bộ Y tế. Thế nhưng đến 9 giờ ngày 25.2, người này gọi cho chúng tôi và xin địa chỉ để giao hàng: “Anh cho em xin địa chỉ giao thuốc, anh xem trước một hộp, nếu được thì em giao 9 hộp còn lại, giá 400.000 đồng/hộp. Anh nhớ trả tiền ship cho shipper”.

Ghi nhận của PV tại khu chợ thuốc tây trên đường Nguyễn Giản Thanh (P.15, Q.10) đã có bán loại thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 do VN sản xuất. Đặc biệt, khách đến lấy thuốc không cần giấy tờ theo quy định.

Tại cửa hàng thuốc số 2 quầy M., sau khi gọi điện thoại cho công ty để kiểm tra hàng, người bán hàng giới thiệu cho chúng tôi loại thuốc Molnupiravir Stella 400 mg của Công ty TNHH liên doanh Stellapharm. Giá sỉ tại đây là 400.000 đồng/hộp, nếu mua lẻ thì giá sẽ chênh lệch khoảng 20.000 - 30.000 đồng/hộp. Người này hướng dẫn, khi test lên 2 vạch thì đã có thể dùng được vì đây là thuốc diệt vi rút, 1 ngày uống 4 viên với liều lượng 1.600 mg và phụ nữ mang thai... lại càng nên uống (?).





Tại cửa hàng dược phẩm T.K, người bán cho biết tại đây có thuốc Molnupiravir của Công ty CP dược phẩm Boston VN sản xuất với giá 305.000 đồng/hộp, nếu mua số lượng lớn vẫn có hàng. Về cách sử dụng thuốc, người bán hàng cho rằng không có chuyên môn để tư vấn, khách mua về tự xem hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc.

Mua thuốc điều trị Covid-19 VN sản xuất cần quay video

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng 24.2, tại các nhà thuốc thuộc hệ thống Pharmacity và Long Châu đều đã bán thuốc điều trị Covid-19 “made in VN”. Trước đó, tại các nhà thuốc này đều đưa ra yêu cầu khách hàng mua thuốc điều trị Covid-19 do VN sản xuất phải có 1 trong 3 thứ là giấy xét nghiệm dương tính với Covid-19 của phường cấp, toa thuốc do bác sĩ chỉ định hoặc giấy test RT-PCR dương tính Covid-19 có đóng dấu mộc của bệnh viện.

Tuy nhiên, đến ngày 25.2, PV khảo sát một nhà thuốc được phép bán thuốc Molnupiravir “made in VN”, đã có sự thay đổi. Ghi nhận tại nhà thuốc Long Châu (đường Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp), khi PV muốn mua thuốc Molnupiravir, nhân viên này tư vấn cần có đơn bác sĩ kê hoặc giấy chứng nhận F0 của phường. Nếu không, khách hàng có thể quay một video ghi lại quá trình test nhanh dương tính (hai vạch) của người mắc Covid-19, sau đó mang đến đây, gửi video cho cửa hàng là được.

Lý giải về việc quay video test Covid-19, nhân viên này cho hay, đây là hình thức để hỗ trợ cho khách hàng chưa được bác sĩ kê đơn hoặc chưa có giấy chứng nhận F0 do trạm y tế phường cấp. Trường hợp người đến mua thuốc trình giấy test PCR dương tính phải thể hiện rõ thông tin người bệnh mới có thể mua thuốc để cập nhật thông tin. Và tất cả thông tin trên khi người mua cung cấp đều được nhà thuốc cập nhật, gửi lên Sở Y tế. Về giá cả, một hộp Molnupiravir Stella 400 mg có giá 250.000 đồng, được áp dụng trong hệ thống FPT Long Châu trên toàn quốc.

Chúng tôi đến một nhà thuốc khác thuộc hệ thống Pharmacity cùng trên đường Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp), nhân viên cũng yêu cầu có giấy chứng nhận F0 hoặc toa thuốc chỉ định của bác sĩ thì mới bán thuốc. Tại một cửa hàng khác thuộc hệ thống Pharmacity nằm trên đường Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận, khi PV hỏi mua thuốc Molravir 400 mg của Công ty CP dược phẩm Boston VN sản xuất, nhân viên này yêu cầu cung cấp đơn thuốc do bác sĩ kê thì mới bán. “Chị có thể mang giấy chứng nhận F0 kèm đơn thuốc bác sĩ kê, vì thuốc này không thể tự ý uống. Ở đây giá bán 250.000 đồng/hộp, nhưng hiện tại hết hàng rồi”, nhân viên nói.

Test nhanh dương tính, tự mua thuốc là không đúng quy định

Lãnh đạo UBND P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) cho biết theo quy định người dân cần cung cấp giấy xác nhận F0 và toa thuốc do bác sĩ kê khi mua thuốc điều trị Covid-19. Do vậy, người dân khi test nhanh cho kết quả dương tính thì phải đến phường khai báo, test lại để phường ban hành quyết định cách ly tại nhà. Trong quá trình theo dõi sức khỏe, người bệnh gọi điện cho trạm y tế phường, trạm y tế lưu động để được tư vấn, nếu có nhu cầu uống thuốc thì bác sĩ ở trạm y tế sẽ kê toa. Nếu như người dân test nhanh dương tính mà giấu bệnh, không khai báo và tự cách ly ở nhà thì trạm y tế không thể hỗ trợ được; mặt khác việc không khai báo cũng vi phạm quy định phòng chống dịch.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, thông tin các sản phẩm thuốc điều trị Covid-19 của 3 công ty dược phẩm VN sau khi được Bộ Y tế thống nhất giá cả đã có tại các cửa hàng bán lẻ. Do đây là thuốc kháng vi rút nên phải thực hiện bán theo kê đơn, mà muốn kê đơn thì bác sĩ phải khẳng định là có bệnh. Vậy nên nếu người dân test nhanh dương tính rồi ra tiệm mua thuốc là không đúng quy định. Bà Mai cũng cảnh báo việc mua bán thuốc không theo kê đơn rất nguy hiểm, bởi nếu người dân sử dụng bừa bãi kháng sinh sẽ dẫn đến kháng thuốc. Để giải quyết bài toán này, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn cụ thể hơn về việc kê đơn cho bệnh nhân Covid-19. Trước mắt, Sở Y tế sẽ đi kiểm tra và nhắc nhở các nhà thuốc bán thuốc cho người dân theo đúng quy định.