Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thuốc nhỏ mắt bị thu hồi vì không đạt chất lượng: Chuyên gia mắt cảnh báo gì?

Lê Cầm
Lê Cầm
16/05/2026 18:36 GMT+7

Theo chuyên gia, việc sử dụng thuốc nhỏ mắt không đảm bảo 'độ trong' có thể dẫn đến các biến chứng như kích ứng, trầy xước giác mạc, thậm chí ảnh hưởng thị lực.

Ngày 16.5, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Thiện Em, Trưởng khoa Mắt - hệ thống Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết tiêu chuẩn chất lượng đối với dược phẩm nhãn khoa (như thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ tra mắt) được Bộ Y tế Việt Nam quy định rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mắt. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính cần đạt được bao gồm độ vô khuẩn, độ trong suốt và kích thước tiểu phân, đẳng trương và độ pH, giới hạn thể tích, chất bảo quản, đồ đựng và bao bì.

"Thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0.9% không đạt 'độ trong' nghĩa là dung dịch không hoàn toàn trong suốt", bác sĩ Thiện Em chia sẻ.

Thuốc nhỏ mắt bị thu hồi vì chứa tạp chất: Chuyên gia mắt cảnh báo gì? - Ảnh 1.

Dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị thu hồi có ngày sản xuất 14.7.2025

ẢNH: LÊ CẦM

Các nguyên nhân dẫn đến thuốc không đạt chất lượng

Theo bác sĩ Thiện Em, thuốc có thể không đạt chất lượng do nhiều nguyên nhân trong quá trình sản xuất và bảo quản, phổ biến gồm:

Có tạp chất cơ học, bụi bẩn lọt vào trong quá trình sản xuất hoặc vi hạt từ bao bì nhựa. 

Kết tủa hóa học, do nguồn nước, nguyên liệu pha chế hoặc điều kiện bảo quản không đảm bảo khiến muối bị kết tinh thành cặn. 

Nhiễm vi sinh vật, là trường hợp nguy hiểm nhất. 

Dung dịch bị nhiễm vi khuẩn, nấm men hoặc nấm mốc trong quá trình chiết rót, khiến thuốc không còn vô trùng.

Tác hại đối với sức khỏe

Kích ứng mắt: Các hạt lạ dù rất nhỏ cũng có thể cọ xát liên tục vào bề mặt mắt, gây cảm giác cộm xốn, rát đỏ và chảy nước mắt.

Xước giác mạc: Việc cọ xát lặp đi lặp lại có thể làm trầy xước giác mạc, lâu dài để lại sẹo.

Nhiễm trùng mắt: Nếu dung dịch bị nhiễm khuẩn, người dùng rất dễ mắc bệnh viêm kết mạc (đỏ mắt, ra nhiều ghèn) hoặc viêm loét giác mạc - biến chứng nặng ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực.

Kiểm tra trước khi dùng: Trước khi nhỏ mắt, bạn luôn phải soi chai thuốc dưới ánh sáng. Dung dịch đạt chuẩn phải trong suốt, không màu, không có lợn cợn. Nếu thấy chai đục hoặc có cặn, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Lý do thu hồi là theo báo cáo của cơ sở kiểm nghiệm, lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% nêu trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3.

Lô thuốc bị thu hồi có số đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14.7.2025 và hạn dùng đến 14.1.2028.

Tin liên quan

Yêu cầu ngưng lưu hành thêm một sản phẩm nước muối sinh lý

Yêu cầu ngưng lưu hành thêm một sản phẩm nước muối sinh lý

Ngày 9.5, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Phòng Y tế Q.12 tiến hành kiểm tra chi nhánh Công ty CP SX-TM thiết bị vật tư y tế Nam Hà (số 2F đường TA 35, KP.4, Q.12).

Khám phá thêm chủ đề

Thuốc nhỏ mắt Thị lực Natri clorid kích ứng mắt độ trong Thuốc nhỏ mắt bị thu hồi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận