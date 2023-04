Thượng cờ thống nhất non sông

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023), 51 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1.5.1972 - 1.5.2023).

Thiêng liêng lễ thượng cờ

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Phát biểu tại lễ thượng cờ, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho hay đông đảo nhân dân ta đoàn tụ về dưới chân kỳ đài Hiền Lương lịch sử tham dự ngày hội "Thống nhất non sông" để cùng chứng kiến lá cờ Tổ quốc được kéo lên trong tiếng nhạc Tiến quân ca hào hùng. Trong thời khắc thiêng liêng, xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; bày tỏ sự tri ân vô hạn những cống hiến to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng đi trước, tưởng nhớ những đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. "Chúng ta mãi mãi biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ VN anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các thương binh, bệnh binh; của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Càng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, ra sức gìn giữ, tôn vinh và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trên mảnh đất này", ông Hoàng Nam nói.

Lễ thượng cờ nhằm ôn lại ký ức một thời hào hùng, vẻ vang của toàn dân tộc, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, biết ơn về sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc; nhắc nhở về trách nhiệm trong việc gìn giữ nền hòa bình mà lớp lớp cha ông đã hy sinh xương máu để giành được. Đồng thời, tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử cách mạng để mỗi du khách khi đến với Quảng Trị hôm nay không còn là đến với vùng đất khô cằn sỏi đá, đầy vết tích của chiến tranh, mà là đến với mảnh đất giàu truyền thống anh hùng, của khát vọng về một tương lai ngời sáng.

Tại buổi lễ thượng cờ, tỉnh Quảng Trị phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng "Ước nguyện hòa bình" năm 2023, kéo dài đến ngày 31.7. Sau khi cuộc thi kết thúc, biểu tượng được chọn sẽ được xây dựng tại công viên hòa bình ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải với mong muốn góp phần xây dựng Quảng Trị trở thành một điểm đến hòa bình, biểu tượng chung cho ước nguyện hòa bình của nhân dân Quảng Trị, dân tộc VN và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.