Công nghệ Tin tức công nghệ

Thương hiệu gia dụng thông minh Acerpure có mặt tại Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
14/09/2025 11:25 GMT+7

Acerpure, thương hiệu gia dụng thông minh trực thuộc tập đoàn công nghệ Acer vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.

Được thành lập với triết lý nâng cao chất lượng cuộc sống, Acerpure tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: không khí - ánh sáng - nước. Xuất phát từ định hướng này, thương hiệu không ngừng phát triển hệ sinh thái sản phẩm thông minh nhằm mang đến trải nghiệm sống khỏe mạnh, tiện nghi, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Thương hiệu Acerpure chính thức ra mắt tại Việt Nam với sản phẩm gia dụng thông minh - Ảnh 1.

Mẫu máy lọc nước để bàn nhỏ gọn của Acerpure

Ảnh: T.L

Tại sự kiện ra mắt lần này, Acerpure giới thiệu đầy đủ các dòng sản phẩm cao cấp từ Máy lọc không khí, Máy lọc nước đến Quạt đối lưu không khí. Đặc biệt, nhân dịp ra mắt, Acerpure triển khai chương trình ưu đãi lên đến 50% diễn ra từ ngày 13 - 21.9.2025. Sau sự kiện, người tiêu dùng có thể tìm mua các sản phẩm Acerpure thông qua các kênh bán hàng trực tuyến của hệ thống phân phối chính thức gồm Shopee Mall Acerpure, Phong Vũ, Điện Thoại Giá Kho, Điện máy Xanh.

Trong đợt ra mắt lần này, hãng đã đem dòng máy Acerpure COOL C2-UVC (AC553-50W): Máy lọc không khí kết hợp quạt đối lưu 2 trong 1 được trang bị bộ lọc HEPA 4in1+ làm sạch không khí lên đến 45 m2 cùng công nghệ tia cực tím UV-C như lớp bảo vệ thứ 5. Theo Acerpure công bố, máy có thể loại bỏ triệt để 99,99% vi khuẩn và 99,97% bụi mịn PM1.0. Sản phẩm tích hợp quạt đối lưu không khí đưa luồng gió xa đến 24 m và tiết kiệm 50% lượng tiêu thụ điện năng nhờ động cơ DC-Inverter. Hiện sản phẩm có giá ưu đãi vào khoảng 6,55 triệu đồng.

Tiếp nối là mẫu Acerpure COOL C3 3in1 (AC333-10W): Máy lọc không khí kết hợp quạt đối lưu nhỏ gọn 3 trong 1 bao gồm bộ lọc HEPA 3in1 loại bỏ 99,99% vi khuẩn, bụi mịn trong không khí, quạt đối lưu tạo ra luồng gió xoắn ốc 3D với khoảng cách xa đến 25 m và đèn ngủ cho ra ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên không gian hoàn hảo cho giấc ngủ ngon. Hiện sản phẩm có giá ưu đãi vào khoảng 3,2 triệu đồng.

Thương hiệu Acerpure chính thức ra mắt tại Việt Nam với sản phẩm gia dụng thông minh - Ảnh 2.

Quạt để bàn thiết kế nhỏ gọn của Acerpure

Ảnh: T.L

Với dòng sản phẩm máy lọc nước, Acerpure mang đến 2 model là Acerpure AQUA WP3 (WP333-20W) và Acerpure AQUA WP5 (WP744-40B). Trong đó, mẫu máy lọc nước Acerpure AQUA WP3 (WP333-20W) có thiết kế nhỏ gọn với chiều ngang chỉ 8 cm, trang bị công nghệ lọc nước DCF sản xuất tại Mỹ với 4 lớp bảo vệ, làm nóng tức thì trong 3 giây, tích hợp chức năng tự làm sạch Smart Wash và cơ chế bảo vệ thông minh. Hiện sản phẩm có giá ưu đãi 6,99 triệu đồng.

Với Acerpure COZY F3 (AF533-20W), đây là quạt để bàn thiết kế nhỏ gọn, 12 cấp độ gió, chế độ Natural mô phỏng làn gió tự nhiên, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng, động cơ DC-inverter chỉ 27W, hoạt động êm ái và tiết kiệm điện đến 50%. Hiện sản phẩm có giá ưu đãi vào khoảng 2,59 triệu đồng.

Mở bán laptop Acer Swift Go 14 trang bị công nghệ AI

Mở bán laptop Acer Swift Go 14 trang bị công nghệ AI

Với mức giá từ 20 triệu đồng, Acer Swift Go 14 AI là sản phẩm đầu tiên của Acer được trang bị công nghệ AI tiên tiến, CPU Intel Core Ultra 7, Ram lên đến 16 GB mang lại khả năng xử lý công việc hiệu quả.

