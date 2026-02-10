Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Thương hiệu máy sấy được đánh giá tin cậy nhất hiện nay

Kiến Văn
Kiến Văn
10/02/2026 20:01 GMT+7

Mua một chiếc máy sấy mới có thể trở thành thách thức lớn với người dùng khi có quá nhiều tính năng, hiệu suất và mức giá khác nhau.

Tuy nhiên, tổ chức đánh giá tiêu dùng nổi tiếng Consumer Reports đã giúp đơn giản hóa quá trình mua sắm của người dùng bằng cách xếp hạng các máy giặt và máy sấy đáng tin cậy nhất. Sau khi thử nghiệm 150 máy sấy ở nhiều mức giá, Consumer Reports đã công bố danh sách các sản phẩm hàng đầu, trong đó thương hiệu LG nổi bật hơn cả.

Thương hiệu máy sấy được đánh giá tin cậy nhất hiện nay - Ảnh 1.

Máy sấy LG đứng đầu về hiệu suất và độ bền

ẢNH: REUTERS

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Consumer Reports, LG đã nhận được điểm số cao về độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng. Trong các bài kiểm tra về hiệu suất, độ ồn và sự tiện lợi, LG chiếm ưu thế với 17 máy sấy điện và 10 máy sấy gas nằm trong danh sách xếp hạng cao nhất. Mặc dù vậy, Consumer Reports vẫn chưa có bài đánh giá robot gia đình CLOiD của LG, sản phẩm được quảng cáo có khả năng tự động cho quần áo vào, lấy ra và gấp gọn.

Những máy sấy được khuyến cáo

Như là một phần trong đánh giá của mình, Consumer Reports đã công bố danh sách máy sấy tốt nhất năm 2026 từ LG mà người tiêu dùng có thể quan tâm, với mức giá dao động từ 545 đến 2.000 USD. Sản phẩm nổi bật nhất là LG DLE3400W, một máy sấy giá rẻ với nhiều tính năng cao cấp và hoạt động êm ái. Các mẫu máy sấy gas của LG như DLGX5501W và DLGX6501W cũng dẫn đầu bảng xếp hạng với điểm số cao về hiệu suất và độ tin cậy.

Bên cạnh LG, Consumer Reports cũng đề xuất một số lựa chọn thay thế cho những khách hàng không ưa thích thương hiệu của Hàn Quốc. Speed Queen được đánh giá cao về độ tin cậy và sự hài lòng của người dùng, trong khi Miele là lựa chọn tốt cho những ai quan tâm đến môi trường và không gian hạn chế.

Điều đáng chú ý là sự thất vọng của các thương hiệu cạnh tranh khi nhiều thương hiệu chỉ đạt điểm số trung bình đến kém về độ tin cậy và sự hài lòng của người dùng. LG đang chiếm lĩnh thị trường máy sấy với những sản phẩm chất lượng vượt trội.

Tin liên quan

TCL ra mắt máy giặt sấy nhanh và an toàn Care Aura DD Inverter

TCL ra mắt máy giặt sấy nhanh và an toàn Care Aura DD Inverter

TCL vừa chính thức giới thiệu máy giặt sấy Care Aura DD Inverter tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng ngành hàng gia dụng của hãng.

Khám phá thêm chủ đề

Máy sấy Máy giặt LG Consumer Reports Thương hiệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận