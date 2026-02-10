Thương hiệu máy sấy được đánh giá tin cậy nhất hiện nay

Tuy nhiên, tổ chức đánh giá tiêu dùng nổi tiếng Consumer Reports đã giúp đơn giản hóa quá trình mua sắm của người dùng bằng cách xếp hạng các máy giặt và máy sấy đáng tin cậy nhất. Sau khi thử nghiệm 150 máy sấy ở nhiều mức giá, Consumer Reports đã công bố danh sách các sản phẩm hàng đầu, trong đó thương hiệu LG nổi bật hơn cả.

Máy sấy LG đứng đầu về hiệu suất và độ bền ẢNH: REUTERS

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Consumer Reports, LG đã nhận được điểm số cao về độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng. Trong các bài kiểm tra về hiệu suất, độ ồn và sự tiện lợi, LG chiếm ưu thế với 17 máy sấy điện và 10 máy sấy gas nằm trong danh sách xếp hạng cao nhất. Mặc dù vậy, Consumer Reports vẫn chưa có bài đánh giá robot gia đình CLOiD của LG, sản phẩm được quảng cáo có khả năng tự động cho quần áo vào, lấy ra và gấp gọn.

Những máy sấy được khuyến cáo

Như là một phần trong đánh giá của mình, Consumer Reports đã công bố danh sách máy sấy tốt nhất năm 2026 từ LG mà người tiêu dùng có thể quan tâm, với mức giá dao động từ 545 đến 2.000 USD. Sản phẩm nổi bật nhất là LG DLE3400W, một máy sấy giá rẻ với nhiều tính năng cao cấp và hoạt động êm ái. Các mẫu máy sấy gas của LG như DLGX5501W và DLGX6501W cũng dẫn đầu bảng xếp hạng với điểm số cao về hiệu suất và độ tin cậy.

Bên cạnh LG, Consumer Reports cũng đề xuất một số lựa chọn thay thế cho những khách hàng không ưa thích thương hiệu của Hàn Quốc. Speed Queen được đánh giá cao về độ tin cậy và sự hài lòng của người dùng, trong khi Miele là lựa chọn tốt cho những ai quan tâm đến môi trường và không gian hạn chế.

Điều đáng chú ý là sự thất vọng của các thương hiệu cạnh tranh khi nhiều thương hiệu chỉ đạt điểm số trung bình đến kém về độ tin cậy và sự hài lòng của người dùng. LG đang chiếm lĩnh thị trường máy sấy với những sản phẩm chất lượng vượt trội.