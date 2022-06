Thương hiệu mới thay thế McDonald's ở Nga, cảm nhận ban đầu ra sao?

Hôm 12.6, các cửa hàng McDonald's lại mở cửa nhưng lại thuộc về chủ sở hữu mới, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho ngành thức ăn nhanh cũng như nền kinh tế Nga.

Hơn 3 thập niên trước, McDonald's mở cửa hàng đầu tiên ở Moscow, một biểu tượng cho giai đoạn nồng ấm giữa Nga và phương Tây. Nhưng sự ra mắt của 15 cửa hàng mang thương hiệu mới là một dấu hiệu rõ ràng cho một trật tự thế giới mới.

Sau khi McDonald's bán lại mảng kinh doanh tại Nga, kết quả kinh doanh của thương hiệu mới có thể là dấu hiệu phản ánh liệu kinh tế Nga có thể là một nền kinh tế tự chủ hơn và đứng vững trước đòn cấm vận của phương Tây hay không Vào hôm 12.6, rất nhiều người đã xếp hàng bên ngoài nơi từng là nhà hàng McDonald's chính ở Quảng trường Pushkin ở Moscow.

Thương hiệu này giờ đây đã sở hữu bộ nhận diện thương hiệu mới với chiếc logo có hình bánh mì kẹp thịt cách điệu với hai miếng khoai tây chiên, cùng với câu khẩu hiệu: "The name changes, love stays" (Tạm dịch: Tên thay đổi, tình yêu vẫn còn đó).

Số người đến ăn ít hơn hẳn so với với hàng ngàn người xếp hàng trong buổi khai trương nhà hàng McDonald's đầu tiên ở Liên Xô cũ vào năm 1990.





32 năm trước, bà Sardana Donskaya từng xếp hàng để ăn chiếc bánh mì kẹp thịt đầu tiên của Mỹ. Ba trở lại vào hôm khai trương thương hiệu mới hôm 12.6 để trải nghiệm.

Bà Sardana Donskaya cho biết: "Điều quan trọng chính là chất lượng vẫn giữ nguyên".

"Trong 32 năm, không có gì trở nên tệ hơn đối với đất nước chúng tôi, điều đó thực sự rất tuyệt vời", bà Sardana Donskaya nói.

Chủ của chuỗi cửa hàng, ông Alexander Govor, nói đã có kế hoạch mở rộng.

"Tôi có tham vọng mà. Tôi không chỉ có kế hoạch mở lại toàn bộ 850 cửa hàng McDonald's cũ, mà còn phát triển cửa hàng mới. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ giám sát kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm và dịch vụ", ông ông Alexander Govor chia sẻ.