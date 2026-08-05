Thương hiệu smartphone được đánh giá tin cậy nhất hiện nay

Apple đã được Consumer Reports (CR) vinh danh là thương hiệu điện thoại đáng tin cậy nhất, với iPhone 16 Pro Max đứng đầu danh sách, trong khi dòng iPhone 17 cũng ghi điểm cao.

Đánh giá về độ bền smartphone giúp người dùng đưa ra quyết định tốt hơn khi mua sắm ẢNH: K. VĂN

Để xác định thương hiệu nào xứng đáng đứng đầu, CR đã tiến hành đánh giá các sản phẩm dựa trên hiệu suất và độ tin cậy theo thời gian, cũng như ý kiến từ các thành viên và người dùng iPhone. Mặc dù không đạt vị trí cao nhất, nhưng Samsung vẫn được xếp hạng cao về độ tin cậy. Thương hiệu Nothing, với dòng sản phẩm Nothing Phone 3a và 3a Pro, đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng, với điểm số thấp nhất về độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng.

Theo báo cáo của CR, các mẫu iPhone được khảo sát nằm trong top 13 thiết bị đáng tin cậy nhất, với vị trí thứ hai và ba lần lượt thuộc về iPhone 17 Pro Max và 17 Pro. Ngay cả iPhone Air cũng được đánh giá cao trong báo cáo. Apple khẳng định họ thiết kế sản phẩm để sử dụng lâu dài, với độ bền và khả năng sửa chữa cao.

Cách Apple đảm bảo độ tin cậy cho smartphone

Apple thực hiện các bài kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo độ tin cậy của từng chiếc điện thoại, mô phỏng các tình huống sử dụng thực tế như va đập và tiếp xúc với chất lỏng. Mặc dù vậy, iPhone vẫn có thể gặp sự cố, do đó AppleCare đã ra đời nhằm mục đích cung cấp dịch vụ sửa chữa cho người dùng với mức phí từ 9,99 đến 19,99 USD mỗi tháng.

iPhone 16 Pro Max là mẫu smartphone được CR đánh giá cao nhất về độ bền ẢNH: K. VĂN

CR cũng đã tiến hành khảo sát người dùng trong các năm 2023, 2024 và 2025, thu thập phản hồi từ hơn 186.933 smartphone. Nhiều người dùng nhận xét rằng iPhone 16 Pro Max có thiết kế đẹp, bền bỉ và hoạt động ổn định, mặc dù giá cả cao và thời lượng pin có thể không đáp ứng kỳ vọng.

Một khách hàng trên Amazon đã chuyển từ Galaxy S25 Ultra sang iPhone 16 Pro Max, nhưng vẫn giữ lại sản phẩm Samsung như một phương án dự phòng. Người này cho rằng Samsung là một trong những thương hiệu Android đáng tin cậy nhất, thậm chí có thể xếp hạng cao hơn nếu Apple không phát hành quá nhiều mẫu điện thoại. Được biết, Galaxy S25 Ultra đứng thứ 14 trong danh sách của Consumer Reports.