CANIFA: Gắn ngày sale đôi với kế hoạch phát triển dài hạn

Ra đời năm 2001, CANIFA là thương hiệu thời trang gia đình quen thuộc của nhiều thế hệ người Việt. Với CANIFA, mỗi ngày sale đôi trên sàn TMĐT là một phần trong kế hoạch kinh doanh cả năm, gắn với lịch ra mắt sản phẩm và định hướng phát triển kênh online của thương hiệu.

CANIFA chọn thời điểm dịp 11.11 vừa qua để giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông trên Shopee. Tâm điểm của bộ sưu tập là áo khoác chần bông và các thiết kế giữ ấm, nhóm sản phẩm thương hiệu đầu tư thường niên và được nhiều người tiêu dùng tìm mua khi thời tiết chuyển lạnh. Kết quả, doanh số của CANIFA trên Shopee trong ngày 11.11 tăng trên 10 lần so với ngày thường, riêng nhóm áo khoác chiếm gần 20% đơn hàng.

CANIFA duy trì trải nghiệm nhất quán cho khách hàng khi mua sắm tại cửa hàng vật lý và gian hàng trên Shopee

"Với chúng tôi, một chiến dịch thành công khi khách hàng nhận được đúng sản phẩm mình chọn, đúng thời gian mình mong đợi. Vì vậy, với kênh TMĐT, CANIFA chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm và lên kế hoạch tiếp thị chi tiết, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để luôn sẵn sàng xử lý đơn hàng, kể cả vào những ngày cao điểm", anh Trần Thế Thăng, Trưởng phòng TMĐT CANIFA chia sẻ.

Bên cạnh việc vận hành sát với năng lực thực tế, CANIFA sử dụng các công cụ đo lường dữ liệu gian hàng của Shopee để theo dõi hiệu quả của từng nhóm sản phẩm và tỷ lệ chuyển đổi. Khi kết hợp với dữ liệu kinh doanh nội bộ, những thông tin này giúp thương hiệu xác định sản phẩm cần ưu tiên đầu tư, phân bổ ngân sách và lên kế hoạch tồn kho hợp lý hơn. Trong dịp 11.11, đội ngũ CANIFA đã liên tục theo dõi và cập nhật dữ liệu từ Shopee, để kịp thời điều phối nguồn hàng và năng lực xử lý đơn.

Nhờ dữ liệu gian hàng của Shopee, CANIFA có thể xác định được các sản phẩm cần ưu tiên đầu tư, phân bổ ngân sách

Những bước đi này đã mang lại kết quả tích cực cho CANIFA khi doanh thu ghi nhận được trong ngày 11.11 trên gian hàng Shopee của thương hiệu đã tăng gấp 3 lần so với chiến dịch 10.10. Đây chính là cơ sở để thương hiệu tiếp tục củng cố định hướng phát triển kết hợp giữa chiến lược sản phẩm, năng lực vận hành và khai thác dữ liệu, hướng đến tăng trưởng dài hạn cho tất cả các chương trình, chiến dịch mua sắm trên TMĐT.

JUSTDUN: Tận dụng các giải pháp từ sàn để tối ưu nguồn lực cho mùa cao điểm

Nếu CANIFA chú trọng xây dựng chiến lược đồng bộ, JUSTDUN - thương hiệu nổi tiếng với các dòng áo tối giản như áo thun, áo giữ nhiệt dành cho nữ - lại lựa chọn tận dụng các giải pháp từ sàn để tối ưu vận hành, dành nguồn lực cho hoạt động tiếp thị và mở rộng tệp khách hàng.

JUSTDUN đăng ký tham gia Shopee Xử Lý cho một phần danh mục sản phẩm, với toàn bộ quy trình từ lưu kho, đóng gói đến xử lý đơn hàng đều do các đối tác cung cấp dịch vụ kho vận hợp tác với Shopee đảm nhiệm. Giải pháp này càng phát huy hiệu quả trong mùa cao điểm cuối năm, khi thương hiệu cần đáp ứng lượng đơn hàng lớn. Nhờ giảm bớt công việc vận hành, JUSTDUN có thêm thời gian và nhân lực để tập trung sản xuất hàng hóa, đầu tư cho hoạt động quảng bá và tiếp cận khách hàng.

Chị Chử Khánh Ly, đại diện thương hiệu, chia sẻ: "Kinh doanh trực tuyến có nhiều cơ hội, nhưng để tận dụng được thì đội ngũ cũng cần đủ nguồn lực. Với Shopee, điều chúng tôi đánh giá cao là các giải pháp hỗ trợ sát với nhu cầu phát triển của thương hiệu. Trong đó, Shopee Xử Lý mang lại một lợi thế riêng, giúp san sẻ công việc đóng gói, quản lý tồn kho… để đội ngũ tập trung hơn vào phát triển và quảng bá sản phẩm".

JUSTDUN tận dụng Shopee Xử Lý để tập trung nguồn lực cho hoạt động quảng bá

Ngoài ra, JUSTDUN còn khai thác các dịch vụ giao hàng trên Shopee để đa dạng hóa lựa chọn giao nhận, trong đó có dịch vụ giao Hỏa tốc. Phương thức này phù hợp với nhu cầu nhận hàng sớm để kịp sử dụng các trang phục cơ bản, dễ kết hợp trong nhiều hoàn cảnh, đặc biệt là áo giữ nhiệt khi thời tiết thay đổi. Riêng trong ngày 11.11, số đơn hàng giao Hỏa tốc của JUSTDUN tăng khoảng 5 lần so với ngày 10.10.

Khi áp lực vận hành được giảm tải, JUSTDUN có thêm nguồn lực để mở rộng tệp khách hàng thông qua nội dung. Thương hiệu đầu tư sâu hơn vào livestream và video ngắn trên Shopee Live, Shopee Video, đồng thời hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung qua chương trình Tiếp thị liên kết nhằm tăng cường điểm chạm với người mua và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Nhờ giảm được áp lực vận hành, JUSTDUN có thêm nguồn lực tăng cường livestream, tiếp thị liên kết và sản xuất nội dung cho người dùng

Với việc kết hợp các giải pháp vận hành và tiếp thị trên Shopee, JUSTDUN ghi nhận kết quả tích cực trong dịp 11.11. Hoạt động livestream trên gian hàng của thương hiệu và từ các KOL trên Shopee đóng góp khoảng 80% mức tăng doanh số trong nửa đầu tháng 11 so với cùng kỳ tháng 10. Riêng ngày 11.11, tổng giá trị giao dịch của JUSTDUN tăng khoảng 54%, số đơn hàng tăng 39% và số người mua mới tăng 36% so với ngày 10.10.

Câu chuyện của CANIFA và JUSTDUN cho thấy mỗi thương hiệu thời trang Việt đang có chiến lược riêng cho mùa mua sắm cuối năm, dựa trên thế mạnh và nguồn lực sẵn có. Đồng hành cùng nhà bán, Shopee cung cấp hệ sinh thái công cụ và giải pháp đa dạng, từ hỗ trợ quản trị kinh doanh, tối ưu vận hành đến mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng. Sự kết hợp giữa chiến lược chủ động của thương hiệu và các giải pháp từ nền tảng góp phần nâng cao năng lực kinh doanh, giúp nhà bán nắm bắt tốt hơn cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm.