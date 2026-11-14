Thương mại điện tử thuần Việt khẳng định sức cạnh tranh tại giải thưởng châu Á

Giải thưởng ghi nhận sáng kiến tận dụng mạng lưới siêu thị hiện hữu làm trung tâm xử lý đơn hàng trực tuyến, kết hợp công nghệ để tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm mua sắm và khẳng định lợi thế của nền tảng thương mại điện tử thuần Việt.
Phát huy nội lực bán lẻ Việt, tạo khác biệt trên nền tảng số
Giải thưởng Hàng tiêu dùng nhanh châu Á (FMCG Asia Awards) là giải thưởng do Tạp chí Bán lẻ châu Á (Retail Asia) tổ chức, tôn vinh những sáng kiến đổi mới và giải pháp kinh doanh nổi bật trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại khu vực châu Á.
Ra mắt vào tháng 72025, Co.op Online gồm website https://cooponline.vn/ và ứng dụng di động, được phát triển dựa trên hệ sinh thái bán lẻ thuần Việt của Saigon Co.op, kế thừa thế mạnh về mạng lưới phân phối, nguồn hàng và kinh nghiệm phục vụ người tiêu dùng Việt Nam trong hơn ba thập kỷ. Điểm sáng tạo nổi bật giúp Co.op Online được vinh danh là mô hình biến các siêu thị hiện hữu thành trung tâm hoàn tất đơn hàng trực tuyến (Fulfillment Center). Thay vì đầu tư hệ thống kho vận riêng biệt, Saigon Co.op tận dụng nguồn hàng, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự tại các điểm bán Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.op Food, Co.op Smile và Cheers để xử lý đơn hàng từ siêu thị gần khách hàng nhất. Quy trình vận hành được hỗ trợ bằng ứng dụng nội bộ chuyên dụng, tích hợp công nghệ quét mã vạch xác minh sản phẩm và tối ưu tuyến đường lấy hàng. Giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác, khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có và tối ưu chi phí vận hành.
Nền tảng thương mại điện tử thuần Việt, thấu hiểu người tiêu dùng Việt
Không chỉ đổi mới phương thức vận hành, Co.op Online còn chú trọng xây dựng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, gần gũi với các gia đình Việt. Nền tảng hiện cung cấp hơn 60.000 sản phẩm, từ thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ và chất lượng theo tiêu chuẩn Saigon Co.op. Tận dụng lợi thế am hiểu người tiêu dùng, Co.op Online phát triển nhiều tiện ích như mua sắm theo công thức nấu ăn, tìm kiếm sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mua sắm qua video tương tác và trò chơi săn ưu đãi...
Đặc biệt, việc đồng bộ Chương trình Khách hàng thành viên Saigon Co.op giúp khách hàng tự động tích điểm khi mua sắm trực tuyến và quy đổi thành E-voucher sử dụng tại các dịch vụ trong hệ sinh thái Saigon Co.op như Trung tâm thương mại Sense City và Charmant Suites, tạo sự kết nối liền mạch giữa mua sắm trực tuyến và trực tiếp.
Giải thưởng FMCG Asia Awards 2026 ghi nhận nỗ lực đổi mới của Saigon Co.op, đồng thời khẳng định tiềm năng của nền tảng thương mại điện tử mang bản sắc bán lẻ Việt, lấy sự am hiểu người tiêu dùng và năng lực phục vụ làm lợi thế cạnh tranh.
Mừng giải thưởng quốc tế, Co.op Online triển khai "Tuần lễ tri ân"
Nhân dịp được vinh danh tại FMCG Asia Awards 2026, từ ngày 12 - 25.11.2026, Co.op Online triển khai chương trình "Tuần lễ tri ân" với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Điểm nhấn là "Đại tiệc thương hiệu" quy tụ các nhãn hàng tiêu dùng lớn cùng hàng nhãn riêng Co.op; chuỗi deal sốc, combo "Trọn vị tự hào" và các hoạt động mua sắm tương tác.
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