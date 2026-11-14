Thương mại điện tử thuần Việt khẳng định sức cạnh tranh tại giải thưởng châu Á

Giải thưởng ghi nhận sáng kiến tận dụng mạng lưới siêu thị hiện hữu làm trung tâm xử lý đơn hàng trực tuyến, kết hợp công nghệ để tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm mua sắm và khẳng định lợi thế của nền tảng thương mại điện tử thuần Việt.

Đại diện Ban giám khảo giải thưởng trao kỷ niệm chương cho đoàn đại biểu Saigon Co.op

Phó tổng giám đốc Saigon Co.op Diệp Hồng Di phát biểu tại Lễ trao giải FMCG Asia Awards 2026

Phát huy nội lực bán lẻ Việt, tạo khác biệt trên nền tảng số

Giải thưởng Hàng tiêu dùng nhanh châu Á (FMCG Asia Awards) là giải thưởng do Tạp chí Bán lẻ châu Á (Retail Asia) tổ chức, tôn vinh những sáng kiến đổi mới và giải pháp kinh doanh nổi bật trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại khu vực châu Á.

Ra mắt vào tháng 72025, Co.op Online gồm website https://cooponline.vn/ và ứng dụng di động, được phát triển dựa trên hệ sinh thái bán lẻ thuần Việt của Saigon Co.op, kế thừa thế mạnh về mạng lưới phân phối, nguồn hàng và kinh nghiệm phục vụ người tiêu dùng Việt Nam trong hơn ba thập kỷ. Điểm sáng tạo nổi bật giúp Co.op Online được vinh danh là mô hình biến các siêu thị hiện hữu thành trung tâm hoàn tất đơn hàng trực tuyến (Fulfillment Center). Thay vì đầu tư hệ thống kho vận riêng biệt, Saigon Co.op tận dụng nguồn hàng, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự tại các điểm bán Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.op Food, Co.op Smile và Cheers để xử lý đơn hàng từ siêu thị gần khách hàng nhất. Quy trình vận hành được hỗ trợ bằng ứng dụng nội bộ chuyên dụng, tích hợp công nghệ quét mã vạch xác minh sản phẩm và tối ưu tuyến đường lấy hàng. Giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác, khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có và tối ưu chi phí vận hành.

Co.op Online tri ân khách hàng với Tuần lễ vinh danh

Nền tảng thương mại điện tử thuần Việt, thấu hiểu người tiêu dùng Việt

Không chỉ đổi mới phương thức vận hành, Co.op Online còn chú trọng xây dựng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, gần gũi với các gia đình Việt. Nền tảng hiện cung cấp hơn 60.000 sản phẩm, từ thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ và chất lượng theo tiêu chuẩn Saigon Co.op. Tận dụng lợi thế am hiểu người tiêu dùng, Co.op Online phát triển nhiều tiện ích như mua sắm theo công thức nấu ăn, tìm kiếm sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mua sắm qua video tương tác và trò chơi săn ưu đãi...

Khách hàng xem chương trình giảm giá trên Co.op Online

Khách hàng mua sắm trên website cooponline.vn

Đặc biệt, việc đồng bộ Chương trình Khách hàng thành viên Saigon Co.op giúp khách hàng tự động tích điểm khi mua sắm trực tuyến và quy đổi thành E-voucher sử dụng tại các dịch vụ trong hệ sinh thái Saigon Co.op như Trung tâm thương mại Sense City và Charmant Suites, tạo sự kết nối liền mạch giữa mua sắm trực tuyến và trực tiếp.

Chương trình khuyến mãi Super Brand Day trên Co.op Online

Khách hàng trải nghiệm mua sắm các chương trình tri ân trên Co.op Online

Giải thưởng FMCG Asia Awards 2026 ghi nhận nỗ lực đổi mới của Saigon Co.op, đồng thời khẳng định tiềm năng của nền tảng thương mại điện tử mang bản sắc bán lẻ Việt, lấy sự am hiểu người tiêu dùng và năng lực phục vụ làm lợi thế cạnh tranh.