Thượng nghị sĩ Mỹ Menendez bị truy tố thêm tội làm gián điệp cho Ai Cập

Thượng nghị sĩ Bob Menendez (69 tuổi) đã không nhận tội trước những cáo buộc rằng ông đã nhận hối lộ để hành động vì lợi ích của các quan chức Ai Cập. Ông đã tạm thời rời ghế Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nhưng vẫn chưa từ chức thượng nghị sĩ bất chấp lời kêu gọi từ các nhà lập pháp, bao gồm các thành viên cùng đảng Dân chủ.

Một bản cáo trạng thay thế do các công tố viên đệ trình ngày 12.10 cáo buộc ông Menendez, vợ ông - bà Nadine Menendez (56 tuổi), và Wael Hana, một doanh nhân người Mỹ gốc Ai Cập, đã không đăng ký với chính phủ Mỹ theo Đạo luật Đăng ký Đặc vụ Nước ngoài, theo AFP.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menedez REUTERS

Ông Menendez, thượng nghị sĩ đại diện bang New Jersey, bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD, bao gồm cả vàng miếng và ôtô Mercedes Benz, từ năm 2018 đến năm 2022 để sử dụng ảnh hưởng của mình phục vụ lợi ích của chính phủ Ai Cập.

Theo cáo trạng mới, ông Menendez đã "thực hiện một loạt hành động phục vụ lợi ích của Ai Cập, bao gồm lợi ích của các quan chức tình báo và quân đội Ai Cập, đồng thời thông đồng với vợ ông và (doanh nhân) Hana để làm như vậy".

Đây là vụ truy tố thứ hai trong 8 năm mà chính trị gia kỳ cựu của đảng dân Chủ phải đối mặt. Diễn biến này đe dọa ghế của ông trong quốc hội cũng như thế đa số mong manh 51-49 của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, trong bối cảnh cuộc đua bầu cử năm 2024 đã bắt đầu sôi động.

Trong một tuyên bố, ông Menendez cho biết ông chỉ trung thành với Mỹ và cáo buộc mới "trái ngược với thành tựu lâu dài của tôi trong việc đứng lên đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Ai Cập cũng như thách thức các nhà lãnh đạo của đất nước đó", theo Reuters.

"Việc đưa ra hết cáo buộc này đến cáo buộc khác không làm cho các cáo buộc trở thành sự thật... Đó là nỗ lực để làm ai đó suy sụp và tôi sẽ không khuất phục trước chiến thuật này", ông nói.

Các công tố viên cho biết họ tìm thấy hơn nửa triệu USD tiền mặt trong nhà của ông Menendez ở New Jersey và trong két an toàn của vợ ông. Số tiền được cho là đến từ 3 doanh nhân New Jersey muốn có được sự giúp đỡ của ông.

Theo cáo trạng, ông Menendez đã nhận tiền để giúp bảo vệ 2 trong số các doanh nhân trước các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ và giúp người thứ ba, Hana, trong việc ông này được chính phủ Ai Cập trao cho quyền độc quyền kinh doanh.

Ông Menendez, vợ ông, Hana và hai doanh nhân khác, Jose Uribe và Fred Daibes, bị truy tố với 2 cáo buộc hối lộ và lừa đảo. Ông Menendez và vợ cũng bị truy tố tội tống tiền.

Là thượng nghị sĩ từ năm 2006 và trước đó là hạ nghị sĩ trong 14 năm, ông Menendez là thành viên nòng cốt của đảng Dân chủ tại quốc hội Mỹ trong 3 thập niên.

Vào năm 2015, ông từng bị truy tố tội nhận hối lộ - bao gồm các chuyến đi bằng máy bay riêng, kỳ nghỉ xa hoa và hơn 750.000 USD tiền quyên góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử. Song cáo trạng đã bị hủy bỏ 3 năm sau đó sau khi bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết.