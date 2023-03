Thương nhân 'tố' An Đông Plaza tính tiền thuê sạp 'vô nguyên tắc'

Ngày 7.3, gần 150 thương nhân (chủ của khoảng 300 sạp) tại trung tâm thương mại An Đông Plaza vừa có đơn trình bày lần 2 gửi đến Công ty CP Đầu tư An Đông và bà Trần Thị Thanh Thúy - Phó tổng giám đốc Công ty An Đông, người quản lý chính tòa nhà.

Cụ thể, phía Công ty An Đông đưa ra thời hạn hợp đồng thuê lại sạp cho thương nhân có thể lựa chọn là 6 tháng, 1 năm, 2 năm hay 5 năm. Trong đó, giá thuê là 36.900 đồng/tháng. Nếu thanh toán 1 lần 6 tháng, được giảm 5%, ứng giá thuê còn 35,055 triệu đồng/tháng; thanh toán 1 lần 12 tháng cho hợp đồng thuê từ 1 - 5 năm, sẽ được giảm 10% trên giá thuê, tương ứng 33,21 triệu đồng/tháng.



Tình hình mua bán tại An Đông Plaza ế ẩm kéo dài từ 2 năm qua H.H

Tuy nhiên, trong đơn thư, các thương nhân cho rằng, chỉ cần so sánh thông tin giá cho thuê của vài gian hàng thì giá thuê từ phía công ty đưa ra không hề hợp lý, không đồng nhất, cảm tính. Thậm chí, nhiều trường hợp giá thuê hoàn toàn không được giảm mà còn tăng. Trong khi đó, 90% thương nhân hết hạn sang nhượng vào thời điểm 21.4 tới.

Cụ thể, sạp 1E38 có giá sang nhượng năm 2016 là 30,625 triệu đồng/tháng, nay báo giá 36,9 triệu đồng/tháng, nếu giảm 10% còn 33,21 triệu đồng/tháng. Tương tự, sạp 1B45 giá sang nhượng năm 2016 là 30,625 triệu đồng/tháng, nay báo giá 33,8 triệu đồng/tháng; sạp 1J09 giá sang nhượng năm 2016 là 25,625 triệu đồng/tháng, giá thuê mới 30,6 triệu đồng/tháng, chọn ưu đãi giảm 10% cũng lên đến 27,54 triệu đồng/tháng…

"Giá thuê của từng quầy đều khác nhau, không theo nguyên tắc nào cả, có quầy tăng ít, có quầy tăng nhiều. So sánh cho thấy, giá thuê nay cao hơn giá cũ đến 15%. Trong khi thời điểm này kinh tế quá khó khăn, mua bán không như 5 năm trước, ảnh hưởng sau đại dịch quá nặng nề khiến tình hình buôn bán tại trung tâm ế ẩm triền miên. Đây là tình hình chung tại hầu hết các trung tâm thương mại, chợ… Nhiều trung tâm thương mại đều giảm giá cho thuê mặt bằng với mức giảm từ 50 - 60% để người kinh doanh trụ nổi. Thế nhưng, bảng giá mới của An Đông Plaza đưa ra khiến chúng tôi - những thương nhân gắn bó lâu năm với trung tâm - lại tăng trong lúc này, cho dù đóng 1 lần 6 - 12 tháng, thì thật sự bất ngờ", đại diện thương nhân tại An Đông Plaza lo lắng nói.

Các thương nhân đang thuê quầy sạp tại An Đông Plaza tố công ty tăng giá thuê "cảm tính", không rõ theo nguyên tắc nào H.H

Từ đó, tập thể thương nhân An Đông Plaza kiến nghị, Công ty An Đông giảm 30% tiền thuê sạp cho những thương nhân có sạp đã sang nhượng tại đây từ hơn 5 năm trước. Về hợp đồng cho thuê nếu hết thời gian sang nhượng, các thương nhân sẽ ký với công ty, nhưng hợp đồng phải đảm bảo thương nhân được kinh doanh ổn định, không bị lấy lại mặt bằng giữa chừng. Lý giải, đơn thư nêu: "Vì kinh doanh của chúng tôi phải có sự ổn định, lâu dài mới dám nhập hàng, tuyển nhân viên, đầu tư tiền của vào mới có khách mua. Chúng tôi không thể như những người bán hàng rong hoặc chỉ thuê tạm bợ vài tháng. Nếu bị lấy lại sạp giữa chừng, chúng tôi phải chạy đi đâu khi tiền đầu tư vào quá lớn mà chưa kịp thu hồi?".

Ngoài ra, các thương nhân cũng yêu cầu đại diện doanh nghiệp là người ký hợp đồng với thương nhân phải có đủ giấy tờ, chứng nhận được pháp luật thừa nhận đủ tư cách pháp nhân để ký hợp đồng. Đồng thời, kiến nghị có cuộc gặp với chủ doanh nghiệp để trao đổi các vấn đề trên vào 10.3 tới.