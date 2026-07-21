Thương những bệnh nhân chờ máu, chàng trai làm điều này suốt nhiều năm

Từ nỗi trăn trở trước những bệnh nhân cần truyền máu

Trường kể hành trình hiến máu bắt đầu từ một lần đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Tại đây, anh tận mắt chứng kiến những khó khăn của bệnh nhân đang chờ máu điều trị, đặc biệt là các em nhỏ.

"Thấy được sự khó khăn của bệnh nhân, nhất là những em nhỏ phải chờ máu từ các tình nguyện viên, mình nghĩ cần làm điều gì đó. Và hành trình hiến máu của mình bắt đầu từ đây", anh nhớ lại.

Từ một lần hiến máu ban đầu, anh Trường tiếp tục tham gia lần thứ hai, rồi thứ ba. Theo thời gian, việc hiến máu dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh. "Hiến máu giúp mình mang lại niềm vui, góp một phần công sức nhỏ bé để giúp đỡ bệnh nhân; lâu dần thành thói quen lúc nào không hay, cứ đủ ngày, đủ tháng là lại đi hiến máu", anh chia sẻ.

Anh Trường nhiều lần tham gia hiến máu và tiểu cầu ẢNH: NVCC

Đến nay, anh Trường đã có 14 lần hiến máu toàn phần và 32 lần hiến tiểu cầu, tổng cộng 46 lần hiến máu cứu người. Tuy nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận từ gia đình. Anh kể những năm đầu, người thân lo lắng việc hiến máu với tần suất dày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Năm mình hiến nhiều nhất là 2024 với 14 lượt, có tháng hiến tiểu cầu hai lần, cách nhau 21 ngày và đủ điều kiện theo quy định. Bạn bè cũng trêu sao hiến nhiều thế, nhưng mình vẫn âm thầm đi hiến mặc kệ mọi người nói gì", anh kể.

Theo thời gian, khi thấy sức khỏe của Trường vẫn ổn định và việc hiến máu được thực hiện đúng quy trình, gia đình dần yên tâm hơn. Thay vì ngăn cản, mọi người động viên anh giữ gìn sức khỏe để có thể tiếp tục giúp đỡ người bệnh trong tương lai.

Hiến máu để trao đi yêu thương và hy vọng

Điều khiến anh Trường nhớ nhất trong hành trình hiến máu là những cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện khi có bệnh nhân cần máu. Anh kể một buổi tối đang chuẩn bị đi ngủ cùng vợ con thì nhận được thông báo từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh về một bệnh nhân cần truyền tiểu cầu nhóm B gấp.

"Không quản ngại đường xa hay đêm hôm, mình lập tức lên đường đến bệnh viện. Mình tin rằng việc làm ấy thực sự đã mang lại cơ hội sống cho ai đó trong lúc cấp thiết", anh nói.

Chính những khoảnh khắc như vậy giúp anh cảm nhận rõ giá trị của việc hiến máu. Với Trường, điều quý giá nhất sau mỗi lần cho đi là niềm tin rằng mình đã góp phần giúp đỡ một người bệnh nào đó vượt qua thời khắc khó khăn.

Thấy được sự khó khăn của bệnh nhân, nhất là những em nhỏ phải chờ máu từ các tình nguyện viên, mình nghĩ cần làm điều gì đó. Và hành trình hiến máu của mình bắt đầu từ đây. Hoàng Văn Trường (26 tuổi, ngụ Quảng Ninh)

"Có thể mình chưa từng gặp người nhận máu của mình, nhưng nghĩ đến nụ cười của bệnh nhân hay các em nhỏ sau khi được điều trị là đã thấy rất hạnh phúc", anh chia sẻ.

Năm 2026, anh Trường là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu được tôn vinh trên toàn quốc. Với anh, đây là niềm vinh dự đặc biệt, không chỉ dành cho cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng mà bản thân luôn theo đuổi. "Mình hy vọng sự ghi nhận này sẽ trở thành động lực để nhiều người tiếp tục duy trì nghĩa cử cao đẹp và khuyến khích thêm nhiều người mới tham gia hiến máu", anh bày tỏ.

Sau cột mốc được tôn vinh toàn quốc, anh Trường cho biết sẽ tiếp tục hiến máu khi sức khỏe cho phép, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện.

Là người đồng hành cùng Trường trong phong trào hiến máu, anh Nguyễn Tiến Huân, Phó chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống 24h Quảng Ninh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của chàng thanh niên này.

"Với mong muốn sẻ chia và giúp đỡ những người bệnh cần máu, Trường đã tích cực tham gia hiến máu nhiều lần, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái và tinh thần vì cộng đồng. Hành động của bạn ấy là tấm gương đẹp về lòng nhân ái, trách nhiệm và sự cống hiến cho xã hội", anh Huân nhận xét.



