Thưởng nóng lực lượng phá đường dây mua bán 64 kg ma túy và 5 khẩu súng

Ngày 31.1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã được Tỉnh ủy Bình Dương thưởng nóng cho lực lượng công an về thành tích điều tra, triệt phá 2 vụ án ma túy và mua bán vũ khí quân dụng.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, ngày 29.1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương triệt phá đường dây mua bán ma túy số lượng lớn, thu giữ tang vật hơn 64 kg ma túy các loại.

Cùng thời điểm này, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng triệt phá vụ án tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn xảy ra tại địa bàn TP. Dĩ An (Bình Dương), thu giữ 5 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương trao thưởng cho lực lượng công an CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi đường dây mua bán ma túy, vũ khí quân dụng bị triệt phá, Tỉnh ủy Bình Dương đã thưởng nóng cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) số tiền 100 triệu đồng; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương, mỗi đơn vị 100 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra cả 2 vụ án này.