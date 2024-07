Thượng tá Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Chiều 9.7, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc trao quyết định Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Lê Mạnh Hùng CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Nai giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đại tá Nguyễn Hồng Phong chúc mừng thượng tá Lê Mạnh Hùng được tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Lê Mạnh Hùng hứa sẽ phát huy trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu, đề xuất những chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.

Trao quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho thượng tá Lê Mạnh Hùng CÔNG AN ĐỒNG NAI

Thượng tá Lê Mạnh Hùng năm nay 47 tuổi (quê quán Đồng Nai). Trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh, thượng tá Hùng từng giữ các chức vụ Phó trưởng công an H.Long Thành, Phó phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trưởng công an H.Trảng Bom, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Hiện nay Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai gồm có Giám đốc là đại tá Nguyễn Hồng Phong, và 4 phó giám đốc gồm đại tá Trần Tiến Đạt, đại tá Trần Anh Sơn, đại tá Nguyễn Mạnh Toàn và thượng tá Lê Mạnh Hùng.