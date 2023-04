Chiều nay 5.4, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải, Trưởng công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh (bìa trái) trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận TN

Thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải (46 tuổi, quê Bình Thuận).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải hứa sẽ phát huy năng lực, sở trường cùng tập thể thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Ninh Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm… góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.