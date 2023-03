Công an Ninh Thuận thành lập Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Ngày 1.3, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) thuộc Công an tỉnh Ninh Thuận. Thượng tá Tô Bích Ngọc, Phó chánh Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận được bổ nhiệm làm Trưởng phòng PA08.

Thượng tá Tô Bích Ngọc, được bổ nhiệm làm Trưởng phòng PA08 TN

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận chúc mừng các lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ được điều động, bổ nhiệm công tác tại Phòng PA08.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết, thống nhất. Khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, ban hành chương trình công tác, sớm bắt tay vào công việc nắm chắc tình hình, tham mưu. Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, giải pháp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên lĩnh vực đơn vị phụ trách, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.