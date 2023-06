Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lý Hồng Sinh, Phó giám đốc phụ trách Công an Tây Ninh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm thượng tá Phan Văn Triều, Trưởng công an TP.Tây Ninh giữ chức vụ Phó giám đốc Công an Tây Ninh.



Thượng tá Phan Văn Triều được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an Tây Ninh NGỌC HÀ

Phát biểu tại lễ công bố, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng chúc mừng thượng tá Phan Văn Triều đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới.

Ông Thắng tin tưởng trên cương vị công tác mới thượng tá Triều sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị lãnh đạo Công an Tây Ninh quan tâm giúp đỡ thượng tá Triều hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, mục tiêu mà Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh đề ra…

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an Tây Ninh, thượng tá Phan Văn Triều từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng phòng CSGT Công an Tây Ninh, Trưởng công an TP.Tây Ninh.