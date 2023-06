Về đích cấp CCCD và định danh điện tử mức 2

N Ỗ LỰC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Hôm qua 15.6, Công an P.Hòa Thuận Đông đã về đích với kết quả 100% công dân trên địa bàn phường được cấp CCCD và Định danh điện tử mức 2. Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ "60 ngày, đêm" thu nhận hồ sơ CCCD và định danh điện tử mức 2 cho người dân đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống", với 5.117 hộ dân, 18.365 nhân khẩu (trong đó có 14.587 nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên).

Công an P.Hòa Thuận Đông đến tận nhà, chở người dân đi làm CCCD

Đ.X

Để đạt được thành tích nổi bật như vậy, thời gian qua Công an P.Hòa Thuận Đông đã phối hợp với Cảnh sát Quản lý hành chính các cấp không quản ngày đêm bố trí nhiều tổ công tác lưu động và cố định, chia ca và tăng giờ làm việc.

Thiếu tá Vũ Minh Khoa, Trưởng công an P.Hòa Thuận Đông, cho biết tập thể Công an phường, nhất là lực lượng cảnh sát khu vực (CSKV) đã triển khai thực hiện nghiêm túc, khắc phục mọi khó khăn để đạt được việc hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho số công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn phường.

Lực lượng CSKV đến từng nhà, vận động từng người dân đủ điều kiện đi làm CCCD. Đơn vị hỗ trợ phương tiện di chuyển, hỗ trợ chi phí làm CCCD cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn phường. Lực lượng CSKV bố trí phương tiện, vận động hỗ trợ công dân nơi khác (đang trú tại địa bàn) đi làm CCCD, hỗ trợ phương tiện đưa cán bộ đến tận nhà để hỗ trợ những người già yếu…, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp, thân thiện của lực lượng Công an nhân dân.

Công an phường cũng thường xuyên trao đổi với cán bộ tư pháp phường rà soát việc khai tử. Trường hợp nào chưa có giấy báo tử, Công an phường sẽ yêu cầu CSKV vận động người nhà ra làm thủ tục khai tử nhằm làm sạch dữ liệu, đảm bảo quyền lợi của nhân dân.

Đ ƯỢC NGƯỜI DÂN ỦNG HỘ

Theo Công an P.Hòa Thuận Đông, chính sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân đã giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp CCCD và định danh điện tử mức 2. Thực tế, khi thực hiện triển khai việc thu nhận CCCD gắn chip, người dân rất phấn khởi thực hiện.

Anh Nguyễn Hữu Thuận (tổ 41, P.Hòa Thuận Đông) cho biết hồi cuối tháng 5, mẹ anh không thể đến trụ sở công an để làm CCCD do tuổi cao (88 tuổi). Sau đó, CSKV liên hệ và thông báo lực lượng công an sẽ đến nhà thực hiện cấp CCCD cho cụ bà. "Mẹ tôi sức yếu, chỉ nằm một chỗ, rất khó khăn khi đi làm CCCD. Nhưng thật bất ngờ khi các anh công an trẻ nhiệt tình đến tận nơi làm CCCD cho mẹ tôi. Đây là món quà khiến những người lớn tuổi rất vui. Cả nhà tôi ai nấy đều cảm ơn lực lượng công an", anh Thuận nói.

Việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về việc cấp CCCD cho người dân thời gian qua được Công an P.Hòa Thuận Đông phối hợp với Đảng ủy, UBND phường lan tỏa đến mỗi người dân. Địa phương đã thành lập 48 tổ triển khai Đề án 06 tại khu dân cư để tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc thu nhận, cấp CCCD và các hoạt động dịch vụ công, chuyển đổi số nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Mới đây, Đảng ủy, UBND P.Hòa Thuận Đông đã thăm, động viên và khen thưởng Công an phường vì đã có thành tích xuất sắc về đích cấp thẻ CCCD và định danh điện tử mức 2. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy P.Hòa Thuận Đông, cho biết chính quyền địa phương ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã chủ động, tích cực triển khai cấp thẻ CCCD, đồng thời đề nghị Công an phường tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ tiếp theo của năm 2023.