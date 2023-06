Thượng tá Trần Trung Hiếu làm Trưởng phòng CSGT TP.HCM

Chiều 1.6, tại trụ sở Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM diễn ra lễ triển khai quyết định điều động thượng tá Trần Trung Hiếu (Phó trưởng phòng PC06) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng PC08.

Thượng tá Trần Trung Hiếu (45 tuổi, quê Hưng Yên) từng là Đội trưởng Đội CSGT, Đội trưởng Đội Chính trị Hậu cần (Công an Q.4).

Năm 2020, thượng tá Trần Trung Hiếu được Công an TP.HCM điều động giữ chức vụ Phó trưởng phòng PC06. Trong quá trình công tác, thượng tá Hiếu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM trao quyết định cho thượng tá Trần Trung Hiếu C.T.V

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Trần Trung Hiếu bày tỏ cảm ơn, sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy và Ban giám đốc Công an TP.HCM giao nhiệm vụ mới.

Tân Trưởng phòng PC08 hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của PC08, cùng tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ CSGT hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo PC08 Công an TP.HCM hiện nay gồm: thượng tá Trần Trung Hiếu (trưởng phòng); 2 Phó trưởng phòng là thượng tá Nguyễn Văn Bình và thượng tá Đoàn Văn Quới.

Thượng tá Trần Trung Hiếu nhận quyết định giữ chức vụ Trưởng phòng PC08 Công an TP.HCM C.T.V

Thượng tá Trần Trung Hiếu về thay vị trí công tác của thượng tá Nguyễn Đình Dương, được Ban giám đốc Công an TP.HCM điều động về giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Thủ Đức từ ngày 1.6.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương làm Trưởng Công an TP.Thủ Đức, thay cho đại tá Nguyễn Hoàng Thắng chuyển công tác về Viện KSND tối cao từ 1.6.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (47 tuổi, quê quán H.Củ Chi, TP.HCM) từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an Q.2 (nay là Công an TP.Thủ Đức); Trưởng Công an Q.4.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng (55 tuổi, quê Bến Tre) từng giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát ma túy (Công an TP.HCM), Trưởng Công an Q.Bình Thạnh, Trưởng Công an Q.Thủ Đức (cũ), Trưởng Công an TP.Thủ Đức.