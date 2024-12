Thưởng tết khởi sắc

Nhiều địa phương thưởng tết tăng

Bất ngờ nhất là Hà Giang, năm 2024 thưởng tết ở địa phương này cao nhất là 30 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng, thì năm 2025, thống kê của Sở LĐ-TB-XH Hà Giang, trong số 39 doanh nghiệp (DN) thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng tết cao nhất là 110 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng.

Tại Bắc Giang, "thủ phủ công nghiệp" phía bắc, tình hình thưởng tết cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, mức thưởng cao nhất là 146 triệu đồng/người ở DN vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng/người, thì năm 2025, thống kê mức thưởng Tết Nguyên đán của 320 DN gửi về Sở LĐ-TB-XH, mức thưởng bình quân là 7,05 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với mức thưởng bình quân năm 2024. Lao động được thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cao nhất là 185 triệu đồng, làm việc tại DN FDI trong khu công nghiệp.

Trong đó, 52 DN thưởng từ 10 triệu đồng/người trở lên; 169 DN thưởng từ 5 đến dưới 10 triệu đồng/người; 89 DN thưởng từ 1,5 đến dưới 5 triệu đồng/người; 5 DN thưởng từ 1 đến dưới 1,5 triệu đồng/người và có 5 DN có mức thưởng bình quân dưới 1 triệu đồng/người.

Lý giải mức thưởng năm nay khởi sắc hơn, ông Trần Văn Hà, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bắc Giang, cho hay: "Hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN cũng tốt hơn, nhiều hợp đồng hơn nên mức thưởng cũng cao hơn năm ngoái".

Thưởng tết tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Q.Bình Tân, TP.HCM) tăng hơn dịp tết 2024 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại Bắc Ninh, ông Trần Ngọc Đạo, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH, cho biết có 420/430 DN báo cáo có thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cho người lao động, chiếm 97,67%. Mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 bình quân trong các DN báo cáo là 7,737 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 219 triệu đồng, nằm trong khối DN dân doanh. "Dù không có mức thưởng tăng đột biến như các năm trước, song đa phần các DN thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động 1 tháng lương thứ 13. Mức thưởng tết bình quân tăng cao hơn so với năm ngoái 1 triệu đồng", ông Đạo thông tin.

Thông tin từ Sở LĐ-TB-XH Hà Nội, mặc dù chưa có báo cáo chính thức nhưng mức thưởng tết bình quân chung được ghi nhận từ các DN gửi về tăng cao hơn so với các năm trước.

TP.HCM không chỉ tăng thưởng tết

Tại TP.HCM, nhiều DN trong mấy ngày qua cũng báo tin vui cho người lao động. Điển hình như Công ty TNHH PouYuen Việt Nam - DN đông công nhân, lao động nhất TP.HCM - cũng công bố mức thưởng tết cao hơn dịp Tết Nguyên đán năm 2024, tăng từ 0,12 - 0,22 tháng, đạt từ 1 - 2,2 tháng lương tùy theo thâm niên làm việc.

Thống kê chung từ báo cáo mà 1.570 DN với 310.444 lao động gửi về, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đạt mức bình quân khoảng 12,7 triệu đồng/người và con số này tăng 3,3% so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (12,3 triệu đồng/người).

Trong đó, ở các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì mức thưởng tết bình quân là 11,1 triệu đồng/người (cao nhất 81,4 triệu đồng và thấp nhất 7,8 triệu đồng). Ở các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng bình quân đạt 12,4 triệu đồng/người (cao nhất 251 triệu đồng và thấp nhất 7,9 triệu đồng). Ở DN dân doanh, mức thưởng bình quân là 11,8 triệu đồng/người (cao nhất 471 triệu đồng và thấp nhất 5,7 triệu đồng). Đáng lưu ý, mức thưởng cao nhất thuộc DN FDI (mức bình quân đạt 13,5 triệu đồng/người, cao nhất hơn 1,9 tỉ đồng/người và thấp nhất 6,1 triệu đồng/người).

Công nhân Công ty may Đồng Phú Cường (H.Định Quán, Đồng Nai) đang làm việc ẢNH: LÊ LÂM

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng dự kiến chi hơn 46 tỉ đồng cho các hoạt động chăm lo tết năm 2025. Trong đó, Công đoàn TP.HCM sẽ tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân đoàn kết", dự kiến hỗ trợ 15.000 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (hỗ trợ 1,8 triệu đồng/hộ); "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình", chăm lo cho 9.500 đoàn viên khó khăn, đặc biệt là những người lao động trong khu vực phi chính thức, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người để mua sắm tại phiên chợ…

Xu thế chung

Nhìn chung, mức thưởng tết năm nay ở các tỉnh thành đều tăng hơn so với năm ngoái. Ngày 27.12, đại diện Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai cho biết đến nay có gần 350 DN báo cáo kế hoạch, phương án thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đánh giá, mức thưởng tết năm nay tại Đồng Nai tương đương năm trước, bình quân gần 11 triệu đồng/người.

Trong khi đó, Sở LĐ-TB-XH Bà Rịa-Vũng Tàu cũng vừa công bố kế hoạch thưởng tết năm 2025 của DN trên địa bàn. Theo đó, tiền thưởng Tết dương lịch năm 2025 cao nhất 182 triệu/người thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài; DN dân doanh thưởng cao nhất 170 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức cao nhất 15 triệu đồng/người; công ty cổ phần, vốn góp của nhà nước mức cao nhất 61 triệu đồng/người. Về tiền thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025: mức thưởng cao nhất 300 triệu đồng/người thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN dân doanh có mức thưởng cao nhất 170 triệu đồng/người. Tại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức cao nhất 43 triệu đồng/người; công ty cổ phần, vốn góp của nhà nước mức cao nhất 88 triệu đồng/người. Mức thưởng bình quân tại DN có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 23 triệu đồng/người; DN dân doanh và công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước đều ở mức 8 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng bình quân là 7 triệu đồng/người…

Trong khi Bình Dương, nơi có số lượng người lao động thuộc dạng "khủng" ở vùng Đông Nam bộ vẫn chưa công bố, thì ngày 24.12 Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Phước đã có báo cáo về kế hoạch thưởng tết năm 2025 của DN trên địa bàn. Cụ thể, qua thống kê, hiện có 57/115 DN có kế hoạch thưởng Tết dương lịch (số còn lại hiện chưa có kế hoạch hoặc không có kế hoạch thưởng Tết dương lịch).

Sau khi tổng hợp báo cáo của 824 DN, đại diện Sở LĐ-TB-XH TP.Cần Thơ cho biết có 362 DN dự kiến thưởng Tết dương lịch 2025 với mức cao nhất là 151,4 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, có 559 DN dự kiến thưởng với mức cao nhất là 300 triệu đồng/người, thấp nhất 200.000 đồng/người (DN dân doanh).

Tại Trà Vinh, Sở LĐ-TB-XH đã nhận báo cáo của 66 DN về tình hình lương, thưởng. Trong đó, có 14 DN dự kiến thưởng Tết Dương lịch và 41 DN thưởng Tết Nguyên đán. Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 49 triệu đồng/người; thấp nhất 150.000 đồng/người; Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 280 triệu đồng/người; thấp nhất 300.000 đồng/người.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH Vĩnh Long, dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán tại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 11 triệu đồng/người; thấp nhất 5 triệu đồng/người. Tại các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng cao nhất 39,62 triệu đồng/người; thấp nhất 1,7 triệu đồng/người. Đối với DN dân doanh, cao nhất 239,2 triệu đồng/người; thấp nhất 1 triệu đồng/người. DN có vốn đầu tư nước ngoài, cao nhất 73 triệu đồng/người; thấp nhất 0,473 triệu đồng/người.

Trong khi đó, tại Cà Mau, đến thời điểm hiện tại, ghi nhận mức thưởng Tết dương lịch 2025 của các DN dao động từ 900.000 - 9 triệu đồng/người, mức thưởng bình quân 1,5 - 5 triệu đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán, mức thưởng cao nhất 36 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Dự kiến công bố thưởng Tết Nguyên đán sau tết Dương lịch Theo ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB-XH), tính đến ngày 27.12, đã có hơn 50 địa phương gửi báo cáo thưởng tết, hiện vẫn còn hơn 10 địa phương chưa báo cáo, trong số này có Hà Nội là địa phương tập trung đông DN. "Bộ LĐ-TB-XH vẫn đang đôn đốc các địa phương còn lại gửi báo cáo thưởng tết. Dự kiến Bộ LĐ-TB-XH sẽ công bố bức tranh thưởng tết năm 2025 vào cuối tuần sau", ông Hưng thông tin.