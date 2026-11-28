Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Saleumxay Kommasith mới được Quốc hội Lào khóa X tín nhiệm bầu giữ trọng trách Thủ tướng Lào; tin tưởng trên cương vị mới, Thủ tướng sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Saleumxay Kommasith đánh giá cao kết quả hợp tác Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực trong thời gian qua, nhấn mạnh năm 2026 Việt Nam dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại Lào và trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai tại Lào.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp quan điểm tại các diễn đàn quốc tế; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Lào; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào không chỉ là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mà còn là quy luật phát triển khách quan, có ý nghĩa chiến lược, sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi Đảng, mỗi nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên duy trì thường xuyên trao đổi cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, phát huy vai trò của hợp tác kênh Đảng trong định hướng chiến lược tổng thể, tạo nền tảng chính trị và củng cố sự tin cậy đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ; phát huy hiệu quả các chương trình trao đổi, bồi dưỡng chuyên đề dành cho lãnh đạo và cán bộ Lào; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương biên giới, gắn kết phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, qua đó tiếp tục lan tỏa, giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cho các thế hệ mai sau.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan trong việc cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt của mối quan hệ giữa hai nước.