Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đại tướng quân đội Campuchia

Tại buổi tiếp, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đại tướng Nem Sowath ẢNH: BQP

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và sự điều hành đất nước của Thủ tướng Hun Manet, Campuchia sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước thời gian qua, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai toàn diện Nghị định thư hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025 - 2029, các thỏa thuận đã ký kết giữa hai bộ quốc phòng; triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2026.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai cơ quan tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia.

Về phần mình, đại tướng Nem Sowath nêu rõ, Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của hai bộ quốc phòng trong triển khai Nghị định thư hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025 - 2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025.

Đại tướng Nem Sowath bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương.