Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tham tán Cảnh vụ Trung Quốc

Theo Bộ Quốc phòng, tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng bà Đoạn Bình nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; tin tưởng bà sẽ có những đóng góp tích cực đối với quan hệ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam - Bộ Công an Trung Quốc, cũng như quan hệ giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng Tham tán Cảnh vụ Trung Quốc Đoạn Bình

ẢNH: BQP

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Trung Quốc là nước láng giềng liền kề, bạn bè truyền thống; Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam - Bộ Công an Trung Quốc, cũng như giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc trong các lĩnh vực như: trao đổi đoàn; quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; thực thi pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, giao lưu công tác chính trị, sĩ quan trẻ…

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới, Tham tán Cảnh vụ Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam, phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, tích cực thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu công tác chính trị, giao lưu sĩ quan trẻ; triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có như tuần tra liên hợp, tuần tra song phương.

Tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên biên giới; quản lý, kiểm soát khu vực cửa khẩu, biên giới, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa, người và phương tiện, cùng nhau duy trì đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển Việt Nam - Trung Quốc...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chụp ảnh chung với các đại biểu ẢNH: BQP

Cũng tại buổi tiếp, Tham tán Cảnh vụ Trung Quốc Đoạn Bình nhấn mạnh tình đoàn kết giữa hai nước, điểm lại kết quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua. Trong đó, có hợp tác giữa lực lượng Công an Trung Quốc và Bộ đội Biên phòng Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh biên giới mỗi quốc gia.

Bà Đoạn Bình khẳng định trên cương vị công tác sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước nói riêng.