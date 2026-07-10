Thượng tướng Phạm Thế Tùng: Lực lượng an ninh nhân dân là 'lá chắn thép' bảo vệ Tổ quốc

Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện các ban, bộ ngành và đông đảo người dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chỉ biết "còn Đảng thì còn mình", lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu.

Mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các thành tựu của lực lượng an ninh nhân dân ẢNH: PHẠM KIÊN

Theo thượng tướng Phạm Thế Tùng, những chiến công chói lọi của lực lượng an ninh nhân dân sáng ngời bản hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được kết tinh bởi sự "tận trung với nước, tận hiếu với dân", bản chất cách mạng trong sáng và đức tính hy sinh quả cảm của thế hệ cán bộ an ninh nhân dân trong cuộc chiến đấu đầy cam go, thử thách, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, chuỗi sự kiện diễn ra từ tối 9 - 12.7, với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và chương trình gala Tổ quốc bình yên diễn ra vào tối 12.7 sẽ giúp người dân, giới trẻ có cơ hội hiểu rõ hơn về những chiến công vẻ vang, những đóng góp thầm lặng, vai trò của lực lượng an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, khơi dậy sự tự hào, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, hỗ trợ lực lượng công an bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Chuỗi sự kiện tại Hà Nội cũng là hoạt động khép lại các sự kiện "Tổ quốc bình yên", mở đầu từ tháng 5.2026 tại Đà Nẵng, nối tiếp vào tháng 6.2026 tại TP.HCM.

"Thông qua chuỗi sự kiện tại 3 miền Trung - Nam - Bắc đã lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp thông điệp: lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm lập thêm nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa", thứ trưởng Phạm Thế Tùng nói.