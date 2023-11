Thượng úy công an bị đâm khi bắt nghi phạm mua ma túy đã hy sinh

Sáng 17.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Thuận, Chủ tịch UBND TT.Tiên Điền (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, sau thời gian điều trị tại bệnh viện do bị kẻ nghiện ma túy đâm trọng thương, thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (H.Nghi Xuân) đã hy sinh vì vết thương quá nặng. Thi hài thượng úy Hiếu đã được đưa về nhà bố mẹ đẻ ở tổ dân phố Thanh Chương (TT.Tiên Điền) để lo hậu sự.



Thượng úy Hiếu đã hy sinh sau vụ vây bắt kẻ nghiện ma túy TÂN KỲ

"Thượng úy Hiếu hy sinh bỏ lại người vợ trẻ và 2 con thơ dại, khiến ai cũng tiếc thương. Hiện chính quyền địa phương phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và ngành chức năng hỗ trợ gia đình lo hậu sự", ông Thuận nói.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp an ninh, thượng úy Hiếu được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Nghi Xuân. Đến năm 2017, thượng úy Hiếu thi đậu vào chuyên ngành điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân theo diện vừa học, vừa làm. Tháng 7.2018, thượng úy Hiếu được điều động về công tác tại Công an xã Xuân Hồng.

Trong 5 năm qua, thượng úy Hiếu cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Hồng tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, được người dân quý mến. Vợ chồng thượng úy Hiếu chưa có nhà riêng, có 2 con còn nhỏ. Con đầu sức khỏe yếu nên thường xuyên đau ốm, con út mới 10 tháng tuổi.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 15 giờ 45 ngày 13.11, thượng úy Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi (đóng trên địa bàn xã Xuân Hồng), phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ thôn 1, xã Xuân Hồng) có biểu hiện mua chất ma túy để sử dụng trái phép nên áp sát để bắt quả tang. Bất ngờ Bảo dùng kéo đâm vào cổ và đâm nhiều nhát vào người thượng úy Hiếu.

Trần Trọng Gia Bảo bị khởi tố về tội giết người TÂN KỲ

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Xuân Hồng phối hợp Công an H.Nghi Xuân cùng người dân đưa thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP.Vinh (Nghệ An). Do bị mất máu quá nhiều dẫn tới nguy kịch, thượng úy Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị.



Nghi phạm Bảo bị công an bắt giữ ngay sau đó, đưa về trụ sở để điều tra. Ngày 16.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo để điều tra về tội giết người.