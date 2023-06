Thượng úy công an hết mình với công việc

Thượng úy Hoàng sinh ra ở xã Hòa Tâm (TX.Đông Hòa), có cha từng công tác trong ngành công an. Từ nhỏ, anh Hoàng đã được nghe cha kể những câu chuyện hào hùng của ông cha, những chiến tích lịch sử của đất nước, ước mơ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân cũng nhen nhóm từ đây.



Thượng úy trẻ Lê Công Hoàng hết lòng vì công việc Trần Ngân

Năm 2012, anh Hoàng thi đậu Trường CĐ An ninh nhân dân. Cuối năm 2014, sau khi tốt nghiệp, anh được phân công về công tác ở Đội An ninh, thuộc Công an TX.Đông Hòa. Công tác được hơn 3 năm, theo lời dạy "học tập suốt đời'' của Bác, anh Hoàng quyết định thi vào Trường ĐH An ninh nhân dân.

"Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân nghe rất giản dị, mộc mạc nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng, lý luận, thực tiễn. Không chỉ trên phương diện đạo lý, tình cảm nó còn là lập trường, quan điểm, tư tưởng. Bản thân tôi cùng các anh em trong cơ quan luôn ghi nhớ, lấy lời Bác dạy làm nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử, chuẩn mực về nhân cách", anh Hoàng chia sẻ.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thượng úy Lê Công Hoàng đã chủ động xung phong tham gia công tác tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Đông Hòa trong thời gian 5 tháng. Anh Hoàng còn phối hợp với các đoàn viên, thanh niên ở địa phương tổ chức tuyên truyền người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, không tự ý di chuyển khỏi nơi cư trú; vận động các cá nhân, tổ chức tạm ngừng kinh doanh dịch vụ để giảm nguy cơ lây nhiễm của dịch…

Theo thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thúy, Phó đội trưởng Đội An ninh Công an TX.Đông Hòa, dù ở bất kỳ công việc nào, cấp bậc nào, thượng úy Lê Công Hoàng cũng tận tâm, nhiệt huyết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

"Thượng úy Hoàng luôn là người tận tình cầm tay, chỉ việc, truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho các chiến sĩ trẻ; luôn lắng nghe và chia sẻ những vui, buồn với cán bộ chiến sĩ; động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục những khó khăn, đoàn kết; luôn là người đi đầu trong các phong trào thi đua, vận động các đoàn viên tham gia hoạt động'', thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thúy nói.

Thượng úy Lê Công Hoàng cùng cơ quan đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; cuộc vận động Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ... Anh Hoàng cũng tích cực vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần tương thân, tương ái, quyết tâm xây dựng hình ảnh Công an Phú Yên đẹp hơn trong lòng dân.

Với những thành tích trên, năm 2022, thượng úy Lê Công Hoàng được Tỉnh đoàn Phú Yên tuyên dương gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.