Ngày 10.6.2024, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xuất hiện mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước và xuất hiện tình trạng sạt lở, lũ quét, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo đại diện Cục CSGT Bộ Công an, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 10.6, Tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ người dân và du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm trước, tại đoạn km 6 đoạn Suối Cạn, đường xuống sông Nho Quế 1 và đi 3 xã biên giới là Thượng Phùng, Xín Cái và Sơn Vĩ.

Thượng úy CSGT lao ra lũ dữ ở Hà Giang, cứu cả gia đình 3 người

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện 3 người dân của xã Thượng Phùng cố vượt qua dòng nước chảy xiết, 2 người đã bị nước cuốn.

Thấy vậy, thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (32 tuổi), cán bộ Đội CSGT Công an huyện Mèo Vạc đã kịp thời lao ra dòng nước xiết để ứng cứu, đưa 3 người dân vào khu vực an toàn.

Đại diện Cục CSGT cho hay, 3 người dân trong một gia đình, người chồng là ông Sùng Mí Dính (41 tuổi), vợ là bà Vừ Thị Lò (44 tuổi) và con là Vừ Mí Pó (19 tuổi), cùng trú thôn Lủng Chu. Thời điểm xảy ra sự việc, gia đình ông Dính vừa đi làm thuê về.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường lao ra lũ dữ ở Hà Giang

CẮT TỪ CLIP

Theo thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, thời điểm xảy ra sự việc, anh vừa xuống đoạn đường thuộc thôn Pả Vi Hạ thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc để cứu hộ 2 ô tô gặp sự cố, khi quay lên thì gặp nhóm người lớn băng qua dòng nước lũ chảy xiết. Cả 3 sau đó bị cuốn về phía hạ nguồn.

Khu vực xảy ra sự việc là con suối cạn, nhưng mưa lớn khiến dòng nước chảy xiết, dù không quá sâu nhưng người khó đứng vững.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, đêm 9 và rạng sáng 10.6, địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại về người và sản xuất nông, lâm nghiệp, giao thông...

Đến 9 giờ ngày 10.6, mưa lũ đã khiến 3 người chết, trong đó huyện Hoàng Su Phì 2 người chết do nước cuốn trôi, huyện Quản Bạ 1 người chết do sạt lở đất; tài sản thiệt hại ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 9,5 tỉ đồng.