Thế giới

Thượng viện Mỹ tiếp tục bế tắc, chính phủ vẫn phải đóng cửa

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/10/2025 10:49 GMT+7

Thượng viện Mỹ ngày 6.10 không thể thông qua kế hoạch ngân sách và chính phủ phải tiếp tục đóng cửa, khiến một số ngành và nhân sự chịu ảnh hưởng lớn.

Dự luật chi tiêu tạm thời ngăn đóng cửa chính phủ đã được hạ viện thông qua. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu tại thượng viện ngày 6.10 kết thúc với 52 nghị sĩ ủng hộ và 42 người phản đối, trong khi cần ít nhất 60 phiếu để thông qua, The Hill đưa tin.

Diễn biến này đánh dấu lần thứ 5 thượng viện không thể đạt đồng thuận trong dự luật chi tiêu. Ba thượng nghị sĩ Dân chủ gồm bà Catherine Cortez Masto (bang Nevada), ông Angus King (bang Maine) và ông John Fetterman (bang Pennsylvania) đã ủng hộ đề xuất của đảng Cộng hòa, song như vậy vẫn chưa đủ để quốc hội Mỹ thông qua dự luật.

Thượng viện Mỹ tiếp tục bế tắc, chính phủ vẫn phải đóng cửa - Ảnh 1.

Siêu trăng xuất hiện bên cạnh tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 6.10

ẢNH: REUTERS

Đảng Dân chủ đang yêu cầu dự luật tạm thời bao gồm việc gia hạn tín dụng thuế bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA, hay Obamacare) dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm, tuy nhiên phe Cộng hòa không đồng ý. Đến nay đã một tuần kể từ khi chính phủ đóng cửa hôm 1.10, sau nhiều tuần thượng viện không thông qua được dự luật chi tiêu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6.10 nói rằng ông có thể cởi mở hơn trong việc gia hạn các khoản trợ cấp. Đợt đóng cửa chính phủ lần này gây nguy cơ nhiều viên chức cơ quan chính phủ mất việc. Trong ngày 5.10, ông Trump nói rằng đợt sa thải “đã diễn ra”. Tuy nhiên, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 6.10 đính chính phát ngôn của ông Trump đề cập những người bị cho nghỉ tạm thời khi ngân sách hết hạn ngày 1.10.

Phần lớn nhân viên liên bang không được trả lương khi chính phủ đóng cửa. Tuy nhiên, họ vẫn phải làm việc và chấm công, và chỉ được nhận lương khi mở cửa trở lại. Những nhân viên thiết yếu và bị cho nghỉ việc sẽ được trả lương sau khi lệnh đóng cửa kết thúc. Tổng thống Trump và các nghị sĩ quốc hội vẫn được nhận lương trong giai đoạn này, do thu nhập của họ được bảo vệ theo hiến pháp.

Dù vậy, bà Leavitt cảnh báo Nhà Trắng sẽ phải sa thải nhiều vị trí nếu tình trạng đóng cửa kéo dài. Tình trạng này cùng khiến nhiều ngành nghề và dịch vụ tại Mỹ gián đoạn.

Ngân sách không được thông qua, chính phủ Mỹ đóng cửa từ trưa nay

Theo The New York Times ngày 6.10, ngành hàng không thương mại có thể sớm cảm nhận được tác động của việc đóng cửa. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cảnh báo các khu vực nông thôn, cộng đồng nhỏ có thể không đủ nguồn lực chi cho dịch vụ hàng không.

Mỹ có chương trình Dịch vụ Hàng không Thiết yếu (EAS) tài trợ hoạt động của các sân bay nhỏ. Tuy nhiên, chính phủ đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến nguồn tiền này và 175 cộng đồng đủ điều kiện sử dụng EAS, ông Duffy nói.

Kinh tế thế giới gặp khó vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Kinh tế thế giới gặp khó vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa do hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa thể thống nhất về kế hoạch ngân sách đang gây ra ảnh hưởng kinh tế không chỉ đối với nước này mà còn với thế giới.

Dự luật ngân sách bị bác lần 4, chính phủ Mỹ đóng cửa đến tuần sau

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
