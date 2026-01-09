Thượng viện Mỹ tìm cách 'hãm phanh' quyền lực ông Trump về Venezuela

Thượng viện Mỹ hôm 8.1 đã bỏ phiếu 52-47 để thông qua một nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump tiến hành thêm các hành động quân sự chống Venezuela nếu không được Quốc hội cho phép.

Năm thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đã đứng về phía tất cả các thành viên đảng Dân chủ trong Thượng viện ủng hộ biện pháp này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump bình luận rằng năm người đó không bao giờ nên được bầu vào chức vụ nữa.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine từ bang Virginia cho biết: "Không ai từng hối tiếc về một lá phiếu chỉ nói rằng, thưa Tổng thống, trước khi ngài gửi con trai và con gái của chúng tôi ra chiến trường, hãy đến với Quốc hội. Đó là một lá phiếu mà không ai từng hối tiếc và sẽ không bao giờ hối tiếc".

Thượng viện Mỹ hôm 8.1 bỏ phiếu thông qua một nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump tiến hành thêm các hành động quân sự chống Venezuela nếu không được Quốc hội cho phép ẢNH: REUTERS

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vài ngày sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích quân sự gây chấn động ở Caracas vào tuần trước. Kết quả này cũng đánh dấu một thay đổi trong viện quốc hội có 100 thành viên này.

Đảng Cộng hòa của ông Trump trong năm 2025 đã ngăn chặn hai nỗ lực nhằm thúc đẩy các nghị quyết tương tự tại Thượng viện, trong bối cảnh chính quyền tăng cường sức ép quân sự lên Venezuela với các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở phía nam biển Caribbean và đông Thái Bình Dương.

Sau vụ bắt giữ ông Maduro, một số nghị sĩ cáo buộc chính quyền đánh lừa Quốc hội.

Tuy nhiên, đa số đảng viên Cộng hòa vẫn đứng về phía ông Trump, cho rằng việc bắt giữ ông Maduro là một hoạt động thực thi pháp luật, chứ không phải hành động quân sự.

Các thượng nghị sĩ, trong đó có ông Jim Risch (thuộc đảng Cộng hòa từ bang Idaho) cũng nói rằng ông Trump đang hành động trong quyền hạn của mình với tư cách tổng tư lệnh để triển khai các hành động quân sự giới hạn mà ông cho là cần thiết cho an ninh quốc gia.

Nghị quyết này phải đối mặt với những rào cản lớn trước khi có hiệu lực.

Nó cũng phải được thông qua tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát và đòi hỏi đạt được hai phần ba phiếu ủng hộ tại cả hai viện quốc hội để vượt qua quyền phủ quyết dự kiến từ ông Trump.