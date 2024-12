Thương vong liên tiếp ở Trung Đông

Israel thiết lập đồn quân sự tại vùng đệm Syria

IDF ngày 25.12 thông báo sẽ thiết lập các đồn quân sự tạm thời bên trong vùng đệm do Liên Hiệp Quốc giám sát tại cao nguyên Golan, phía nam Syria. Theo The Times of Israel, động thái này nhằm đảm bảo hoạt động của quân đội trong những tháng mùa đông. IDF cho hay các đồn này sẽ được tháo dỡ khi quân đội được lệnh rút khỏi vùng đệm.