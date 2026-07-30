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Thương vong tiếp tục tăng sau trận động đất ở Nhật Bản
Video Thế giới

Thương vong tiếp tục tăng sau trận động đất ở Nhật Bản

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
Chính phủ Nhật Bản sáng 30.7 thông báo số người chết do trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto vào chiều 28.7 đã lên tới 28 người.

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