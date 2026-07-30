Thương vong tiếp tục tăng sau trận động đất ở Nhật Bản

Tin liên quan Tiêu điểm quốc tế 30.7: Động đất Nhật gây tổn thất lớn | Iran tập kích căn cứ Mỹ Kính mời quý vị theo dõi bản tin Tiêu điểm quốc tế ngày 30.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề động đất nhật bản Nhật Bản Động đất tỉnh Kumamoto AEON tỉnh Fukuoka mất tích Cứu hộ trận động đất dấu hiệu sinh tồn thiên tai cường độ địa chấn Địa chấn CƠ QUAN KHÍ TƯỢNG NHẬT BẢN
Bình luận (0)