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Thế giới

Số người chết do động đất ở Nhật tăng vọt

Văn Khoa
Văn Khoa

Chính phủ Nhật Bản sáng nay 30.7 thông báo số người chết do trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto vào chiều 28.7 đã lên tới 28 người, theo Kyodo News.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru hôm nay nhấn mạnh việc tìm kiếm và cứu hộ sau trận động đất mạnh 7,1 vào chiều 28.7 "thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian".

Số người chết do động đất ở Nhật tăng vọt - Ảnh 1.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon ở thị trấn Kashima thuộc tỉnh Kumamoto của Nhật Bản vào ngày 30.7

Ảnh: Reuters

Các hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục tại nhà máy của Công ty Nippon Paper Industries ở thành phố Yatsushiro, nơi vẫn còn một người mất tích. 

Trong khi đó, theo thống kê của chính quyền tỉnh Kumamoto, tổng số người thiệt mạng được xác nhận là 17, trong đó có 8 người tại nhà máy giấy nói trên và 5 người tại trung tâm mua sắm Aeon ở thị trấn Kashima, nơi bị rung chuyển do một vụ nổ sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter.

Cũng theo thông báo của chính quyền tỉnh, 6 người khác không có dấu hiệu sinh tồn. Vì nhiều nhà bị sập, số người thương vong được dự đoán sẽ còn tăng thêm.

Chánh văn phòng Nội các Kihara phát biểu tại một cuộc họp báo rằng hiện nay tồn tại sự chênh lệch về số liệu thương vong do chính phủ trung ương và chính quyền tỉnh Kumamoto công bố vì chính phủ trung ương dựa vào dữ liệu từ cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, trong khi tỉnh Kumamoto tổng hợp số liệu do các đô thị báo cáo.

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Tính đến sáng nay, hơn 10.000 người đang ở trong các trung tâm sơ tán. Khoảng 23.000 hộ gia đình bị mất điện và khoảng 75.000 hộ gia đình không có nước sử dụng, theo chính quyền tỉnh.

Tuyến đường sắt cao tốc Kyushu Shinkansen giữa ga Kumamoto và Kagoshima-chuo vẫn chưa hoạt động trở lại do đơn vị vận hành đang nỗ lực đánh giá thiệt hại. Trong khi đó, giới chức hy vọng sẽ nối lại dịch vụ tàu cao tốc giữa ga Chikugo-Funagoya ở tỉnh Fukuoka và ga Kumamoto trong hôm nay.

Trận động đất hôm 28.7 đã đạt cường độ tối đa 7 trên thang đo cường độ địa chấn của Nhật Bản tại Uki và Hikawa vào lúc 16 giờ 27 phút. Ở cấp độ đó, người dân không thể đứng vững hoặc di chuyển mà không phải bò, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

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