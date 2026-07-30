Nhật Bản chạy đua cứu người sau động đất

Đến chiều qua, gần 10.000 người vẫn trú tạm tại các trung tâm sơ tán, trong khi nhiều tuyến tàu cao tốc Shinkansen chưa thể hoạt động trở lại. "Vẫn còn nhiều người chờ được giải cứu và đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu càng nhiều người càng tốt", theo Kyodo News dẫn lời bà Takaichi.

Các tòa nhà bị sập sau trận động đất tại tỉnh Kumamoto ẢNH: REUTERS

Khoảng 4.600 thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã được điều tới vùng thiên tai. Trong đó, 170 binh sĩ tham gia cứu hộ tại một trung tâm mua sắm Aeon ở Kashima, nơi bị sập một phần vì vụ nổ xảy ra khoảng một giờ sau động đất. Lực lượng cứu hộ đã đưa 8 người khỏi đống đổ nát, trong đó 3 người được xác nhận thiệt mạng. Bốn nhân viên của trung tâm mua sắm vẫn mất tích. Giới chức đang điều tra khả năng rò rỉ khí gas sau khi lực lượng cứu hộ phát hiện mùi gas bên trong tòa nhà, theo Reuters.

Ít nhất 13 người thiệt mạng trong trận động đất ở Nhật Bản

Hơn 480 cảnh sát từ 11 tỉnh thành của Nhật cũng được tăng cường tới Kumamoto. Tại một nhà máy của Hãng Nippon Paper Industries, 7 người mất tích và 4 người bị thương nặng sau khi một ống khói đổ sập.

Trận động đất có tâm chấn cách thành phố Kumamoto khoảng 20 km về phía nam, gây hư hại nhà cửa, đường sá và cầu tại nhiều khu vực. Khoảng 260.000 người được khuyến cáo sơ tán, trong khi hơn 36.000 hộ gia đình vẫn mất điện giữa lúc nhiệt độ lên khoảng 34 độ C, theo Reuters. Các chuyên gia nhận định trận động đất có thể liên quan một đứt gãy chưa giải phóng hết năng lượng sau 2 trận động đất liên tiếp từng xảy ra gần khu vực Kumamoto cách đây một thập niên. Giới chức cảnh báo nguy cơ dư chấn mạnh và sạt lở đất trong một tuần tới.