Động đất Venezuela: Một người được cứu sống sau 8 ngày kẹt dưới đống đổ nát

Hôm nay 2.7, ông Hernán Alberto Gil Flores (44 tuổi) bị mắc kẹt dưới lớp đất đá dày 8,8 m từ bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm bị sập ở bang La Guaira của Venezuela, đã được giải cứu, sau một nỗ lực kéo dài nhiều ngày đầy khó khăn của các đội cứu hộ trong nước và quốc tế.

Các nhân viên cứu hộ chăm sóc ông Hernán Alberto Gil Flores vào ngày 2.7 sau khi ông được kéo ra khỏi đống đổ nát ở thành phố Catia La Mar thuộc bang La Guaira của Venezuela Ảnh: AP

Một đội chuyên trách từ Hội Chữ thập đỏ Costa Rica đã phát hiện dấu hiệu sự sống và liên lạc được với ông Gil vào ngày 28.6, theo AP.

Chiến dịch cứu hộ được điều phối bởi một đội tìm kiếm và cứu nạn gồm các lính cứu hỏa Chile, những người đã làm việc suốt ngày đêm cùng với các đội chuyên gia từ Mỹ, Bồ Đào Nha và Mexico, cùng nhiều nước khác.

Lực lượng cứu hộ đã vượt qua điều kiện cấu trúc cực kỳ không ổn định, mưa như trút nước và dư chấn liên tục để đào đường hầm xuống chỗ người sống sót. Họ đã sử dụng camera kính viễn vọng để duy trì liên lạc liên tục với ông Gil, truyền nước và chất dinh dưỡng dạng lỏng qua một đường hầm hẹp để giữ cho ông không bị mất nước trong 3 ngày cuối cùng của quá trình giải cứu, theo AP.

Bà María Paz Campos, một nữ lính cứu hỏa kỳ cựu đến từ Chile, đã hướng dẫn ông Gil toàn bộ quá trình cứu hộ và giữ cho ông bình tĩnh trong những giờ phút cuối cùng đầy căng thẳng của ngày 2.7.

Trong một video được lực lượng cứu hỏa Chile công bố vài giờ trước khi cuộc giải cứu diễn ra, Gil Flores được nhìn thấy đang vẽ, dường như để giết thời gian. Sau đó, bà Campos nhẹ nhàng bảo ông ấy nhìn vào máy quay và đeo kính bảo hộ.

Trong video do Lực lượng Cứu hỏa Chile đăng tải, có thể thấy những ngón tay của người đàn ông này vẫy vẫy qua một khe hở nhỏ giữa các lớp bê tông dày và mảnh vụn. Các đội cứu hộ cho biết họ đã liên lạc với ông Gil và cung cấp cho ông nước, thức ăn và thuốc men, truyền dịch qua vòi và ống tiêm.

Hình ảnh được đăng tải hôm nay cho thấy đầu và vai của ông Gil nhô lên khỏi đống đổ nát. Có thể thấy ông đeo khẩu trang và mắt đỏ ngầu.

Vợ ông là bà Gusbimar Gonzales, nói với CNN vài phút trước khi cuộc giải cứu thành công rằng bà đã trải qua "những ngày đau buồn tột cùng" sau trận động đất vì bà nghĩ rằng chồng mình có thể đã chết. "Nhưng khi biết tin ông ấy còn sống, tôi đã thấy một tia hy vọng. Ông ấy đã đứng vững như một người hùng", bà Gonzales nói.

Sự sụp đổ của tòa nhà mua sắm nói trên xảy ra sau 2 trận động đất liên tiếp vào tối 24.6, có cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter.

Hôm 1.7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez thông báo rằng ít nhất 2.295 người đã thiệt mạng sau trận động đất.