Bé trai sống sót sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát vì động đất Venezuela

Bé Klieber Moran được cấp cứu tại Caracas ẢNH: REUTERS

Các nhân viên cứu hộ đã đưa được một bé trai ra khỏi đống đổ nát vào ngày 30.6 (giờ địa phương) sau trận động đất kép ở Venezuela, người sống sót duy nhất được ghi nhận trong ngày thứ 6 của chiến dịch cứu hộ.

Theo thông báo qua Telegram của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, bé Klieber Moran đã được lực lượng cứu hộ Jordan đưa ra từ đống đổ nát tại tòa nhà Los Corales Garden 1 ở bang La Guaira.

Venezuela hứng chịu hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter chỉ cách nhau chưa đầy một phút vào ngày 24.6, làm sập các tòa nhà và khiến hàng ngàn người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tổng thống lâm thời Venezuela cảm ơn Việt Nam hỗ trợ cứu hộ nạn nhân động đất

Bé Moran sau đó đã được đưa đi điều trị y tế. Theo Reuters, bà Delcy Rodriguez cho biết bé 3 tuổi, trong khi Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez nói là 2 tuổi.

"Chúng ta phải giữ vững hy vọng tiếp tục tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát. Sáng sớm nay, một bé trai 2 tuổi đã được cứu sống và hiện đang được chăm sóc tại một trung tâm y tế ở Caracas", ông Jorge Rodriguez phát biểu trên truyền hình.

Bé Klieber Moran sống sót sau 6 ngày trong đống đổ nát ẢNH: REUTERS

Theo ông Jorge Rodriguez, trận động đất kép đã khiến ít nhất 1.943 người thiệt mạng và 10.571 người bị thương.

Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết một lô hàng của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) chở 47 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã đến Venezuela vào ngày 30.6. Số hàng này sẽ giúp hỗ trợ trẻ em và các gia đình đang gặp khó khăn.

Ông Dujarric cho biết thêm lô hàng này bao gồm các bộ dụng cụ y tế khẩn cấp, trong đó có các vật tư cần thiết cho việc sinh đẻ an toàn, chăm sóc trẻ sơ sinh, phòng ngừa và điều trị bệnh tật.