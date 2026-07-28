Nhiều người chết trong vụ nổ trung tâm thương mại Aeon sau động đất Nhật Bản

Hiện trường trung tâm thương mại xảy ra vụ nổ khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong ảnh: reuters

Trong lúc Đài Fuji đưa tin đã có nhiều người thiệt mạng trong vụ nổ trung tâm thương mại Aeon ở tỉnh Kumamoto theo sau động đất Nhật Bản, Đài NHK dẫn lời cảnh sát cho biết hiện có khoảng 20 - 30 người vẫn chưa được xác định tung tích tại đây.

Trước đó, giới chức xác nhận đã xảy ra vụ nổ ở tầng hai của trung tâm thương mại sau khi Nhật Bản ghi nhận trận động đất mạnh đến 7,1 độ Richter.

AFP và Reuters dẫn thông tin từ lực lượng cứu hỏa cho hay nhiều người bị mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại khi vụ nổ xảy ra.

Một người phát ngôn của Aeon cho biết đã tổ chức sơ tán khách hàng và nhân viên ngay sau trận động đất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ nổ vẫn chưa được làm rõ.

Đài TBS dẫn lời một người dân tên Kazuya Tsurunaga kể lại ông nghe thấy một tiếng nổ lớn trong lúc đang dọn dẹp ở quán rượu cách trung tâm thương mại Aeon khoảng 300 m.

"Đó là một vụ nổ khủng khiếp", theo lời nhân chứng, thêm rằng ông còn thấy một cột khói bốc lên từ hướng trung tâm.

Ống khói tại nhà máy bị sập ở tỉnh Kumamoto ảnh: reuters

Trong khi đó, Đài NHK còn đưa tin nhiều người bị mất liên lạc sau khi một ống khói tại nhà máy của hãng Nippon Paper Industries bị sập ở tỉnh Kumamoto. Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận khu vực và đang tìm kiếm người mất tích.

Trước đó, Kyodo News dẫn thông báo từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ghi nhận trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto thuộc miền nam của Nhật Bản.

Trận động đất nói trên xảy ra vào lúc 16 giờ 27 phút (giờ địa phương), với tâm chấn ở độ sâu 10 km. Cảnh báo sóng thần đã lập tức được ban hành, nhưng sau đó đã được dỡ bỏ.