Động đất làm rung chuyển tây nam Nhật Bản, có cảnh báo sóng thần

Trận động đất nói trên xảy ra vào lúc 16 giờ 27 phút (giờ Nhật), với tâm chấn ở độ sâu 10 km, theo Kyodo News dẫn thông báo từ JMA.

Phóng viên theo dõi tin tức về một trận động đất lớn và khả năng sóng thần cao 1 m ở miền nam Nhật Bản, từ một văn phòng ở Tokyo vào ngày 28.7 Ảnh: AFP

JMA cho biết thêm cảnh báo sóng thần với độ cao 1 m đã được ban hành sau trận động đất. Theo Đài truyền hình NHK, sóng thần có thể đã được ghi nhận ở mức độ đó.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã ban hành cảnh báo động đất khẩn cấp cho các tỉnh Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita và Miyazaki, tất cả đều nằm trên đảo Kyushu thuộc phía nam nước này, theo Reuters.

Công ty vận hành đường sắt JR Kyushu thông báo đã tạm ngừng các dịch vụ, bao gồm cả các chuyến tàu cao tốc Shinkansen sau trận động đất.

Trong khi đó, Công ty Điện lực Kyushu thông báo không có báo cáo nào về sự bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân Sendai và Genkai sau trận động đất.

Một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra ở miền bắc Nhật Bản vào ngày 25.6 nhưng không gây thương vong hay thiệt hại lớn, theo AFP.

Vào ngày 20.4, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã xảy ra ở miền bắc Nhật Bản, khiến ít nhất 10 người bị thương và làm rung chuyển nhiều tòa nhà lớn ở Tokyo.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất thế giới, với ít nhất một trận động đất xảy ra cứ sau 5 phút. Nằm dọc theo "Vành đai lửa" gồm các núi lửa và rãnh đại dương bao quanh một phần lưu vực Thái Bình Dương, Nhật Bản chiếm khoảng 20% số trận động đất trên thế giới có cường độ từ 6,0 độ Richter trở lên, theo Reuters.