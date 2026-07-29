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Thời sự

Chưa ghi nhận công dân Việt Nam thương vong trong vụ động đất tại Nhật Bản

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị thương vong trong vụ trận động đất có cường độ khoảng 7 độ Richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, khoảng 16 giờ 27 ngày 28.7, một trận động đất có cường độ khoảng 7 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, gây ra những thiệt hại về người và tài sản tại khu vực này.

Chưa ghi nhận công dân Việt Nam thương vong trong vụ động đất tại Nhật Bản- Ảnh 1.

Ống khói tại nhà máy bị sập ở tỉnh Kumamoto

ẢNH: REUTERS

Ngay sau khi xảy ra trận động đất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại thông qua Ban Quốc tế các tỉnh Kumamoto, Kagoshima, Oita, Miyazaki cũng như các hội đoàn người Việt Nam trong khu vực bị ảnh hưởng để nắm tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ kịp thời đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị thương vong. Thông qua các hội đoàn người Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Kumamoto (khu vực thành phố Uki và thị trấn Hikawa, tâm chấn của trận động đất), các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã gửi lời thăm hỏi, động viên bà con giữ bình tĩnh, tuyệt đối tuân thủ và chấp hành các hướng dẫn của chính quyền địa phương trong việc sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, liên hệ và giữ liên lạc chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam.

Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát diễn tiến tình hình, đồng thời giữ liên lạc với các hội đoàn người Việt Nam trong khu vực để kịp thời bảo hộ những trường hợp công dân Việt Nam gặp nạn hay hỗ trợ những yêu cầu khẩn cấp.

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