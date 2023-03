Thường vụ Quốc hội cho ý kiến luật Nhà ở, quy định về sở hữu chung cư

Cụ thể gồm các luật: Tài nguyên nước sửa đổi; Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Nhà ở sửa đổi; Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân. Trong đó, dự thảo luật Nhà ở sửa đổi đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân với đề xuất sửa quy định về sở hữu chung cư; chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ do không bảo đảm điều kiện an toàn sử dụng.

Ngoài ra, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của các luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp trước, gồm: luật Giá sửa đổi, luật Đấu thầu sửa đổi, luật Hợp tác xã sửa đổi. Cũng tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến việc bổ sung dự án luật Căn cước công dân sửa đổi và luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi vào chương trình xây dựng luật năm 2023.

Ngoài ra, tại kỳ họp, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2; xem xét, ban hành kế hoạch đào tạo cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh tại cơ quan của Quốc hội. Cùng đó, UBTVQH sẽ xem xét phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN; cho ý kiến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Trong ngày bế mạc phiên họp 20.3, UBTVQH sẽ tổ chức chất vấn 2 nhóm lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí sẽ là những người trả lời chất vấn.